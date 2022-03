Avec À mains nues, Émile Proulx-Cloutier se voit comme un marin en solitaire devant se débrouiller pour que le bateau vogue. L’artiste promet un spectacle solo plus athlétique et plus intime qu’à son habitude, portant sur le besoin des autres.

Émile Proulx-Cloutier n’avait qu’un seul désir : faire les choses à sa manière afin de livrer un spectacle solo qui lui ressemble. Pour ce faire, le chanteur, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur de 39 ans s’est fabriqué un cadre sonore et visuel dans lequel il se sent à la maison. Il a aussi décidé que près de la moitié des pièces livrées sur scène serait du matériel inédit. Ce qui voulait dire faire le contraire de ce que font généralement les chanteurs : présenter un spectacle avant un (éventuel) nouvel album.

« Il n’y a plus de modèles, tu inventes la règle qui va servir ce que tu es en train de faire, dit-il. Beaucoup de gens viennent me voir en spectacle sans avoir jamais entendu de mes chansons. Ils viennent et ils écoutent, et moi cela me plaît. Avec À mains nues, il y a 7, 8 pièces que tout le monde va entendre pour la première fois. Je crois à cela aussi et j’aime ce type d’écoute dans la salle. »

Ce spectacle, qui lui permet de se rapprocher de sa logique intérieure, est aussi plus exigeant. Pour lui tout d’abord, qui se transforme en homme-orchestre en sollicitant son corps tout entier pendant une heure trente sans entractes : il fait de la percussion avec ses pieds, de la musique avec ses mains et interprète ses textes avec sa voix. Pour les spectateurs aussi, pour qui l’écoute semble positivement plus exigeante.

« C’est un spectacle sur le fait qu’on ne s’en sortira pas tout seul et qu’on peut aussi se sentir seul, même lorsqu’on est profondément entouré », raconte l’artiste qui se plaît à voguer entre confrontation et réconfort, entre thèmes plus sombres et propos plus lumineux. D’où le titre, À mains nues, alliant le côté sensoriel, sensuel et fragile au côté violent d’une bataille... à mains nues.

« Je pense que c’est la première fois où je parviens à me dévoiler de plus en plus, de toutes sortes de façons, poursuit celui qui livrera aussi des pièces de ses albums Aimer les monstres et Marée haute. C’est comme si la peur ou l’inquiétude de ne pas le faire de la manière habituelle, mais en empruntant le chemin qui est le sentier naturel pour moi, n’était plus là. Se rapprocher de soi en allant vers les autres : dans les sujets, de la façon dont les affaires collent ensemble, dans ce qui se passe quand je chante. »

Un grand soupir de soulagement

Originalement prévue en 2021 et repoussée maintes fois pour cause de pandémie, cette tournée solo représente des mois d’attente et d’ennui de la scène pour le chanteur. Une sorte d’apnée collective dont la première prise d’air est fondamentale.

« J’ai l’impression de vivre cela et que les gens dans les théâtres vivent cela aussi, poursuit-il. Je reçois un grand soupir de soulagement, j’entends de la soif ; de vivre quelque chose en commun. Les gens sont complètement à l’écoute. »

Sa première montréalaise se tiendra le 17 mars prochain au Gesù, une salle montréalaise qu’il adore et où il s’installera pour plusieurs semaines. Cela rend infiniment heureux celui qui se décrit comme pudique et qui se considère d’abord comme « un gars de scène ».

« La scène pour moi est un lieu protégé, le lieu où j’arrive à me dévoiler le plus, bien plus qu’en entrevue ou sur un réseau social, confie-t-il. Cela demeure un espace enveloppant. Même si tu offres quelque chose qui est profondément fragile et intime, le contexte d’une scène finit par être un lieu où la substance profonde de ce que tu donnes se rend aux gens. »