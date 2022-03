Complètement ravi

Toutes, mais alors là, toutes mes félicitations et encore plus. Je ne suis pas un grand téléphage, mais j’ai été formellement accroché et traîné dans chacun des épisodes de la série Les bracelets rouges. Tout simplement prodigieux, merveilleux d’un bout à l’autre.

L’histoire, la recherche médicale, les textes, les dialogues, l’émotion, la sensibilité et le jeu exceptionnel de tous ces jeunes... c’est à couper le souffle. À la dernière émission de la saison, j’ai versé une larme, probablement deux. Ils m’ont bel et bien poigné au cœur, mais le sourire m’est revenu lorsque j’ai appris qu’il y aura une suite l’an prochain. TVA n’avait pas le choix, c’est trop bon.

Peut-être anodin ou futile pour certains, mais le trucage des jambes amputées des acteurs Anthony Therrien et Noah Parker m’a bien eu. Oui, c’est un trucage et c’est précis, magique.

ON SE REVERRA

Déjà, j’ai hâte de connaître Albert qui reviendra (j’imagine) à la vie après quelques mois dans le coma. Je suis conscient que c’est invraisemblable, mais les autres, c’est chien je le sais, je souhaite que la maladie vous revienne pour que vous retourniez à l’hôpital. Pas de mortalité, mais jusque assez pour qu’on se revoie tous les mardis. Je vous aime. Ne partez pas.

Bravo aussi aux « vieux » acteurs, dont peupère Marcel Leboeuf, et à son petit-fils, un gars de 25 ans qui campe si justement Kevin, un ado, un vrai de vrai.

En plus, les deux auteurs, Michel Brouillette et Stéphanie Perreault, jouent dans leur série. Tout simplement extraordinaire ! Quelle histoire !

D’ici quelques semaines, je dois subir une opération au CHUM. Ça me prend un bracelet rouge. Un must.

T’ENCORE

Les Russes aussi ont le sens de l’humour. Par exemple, le mot pravda en français veut dire vérité. Est bonne.

De nombreux athlètes russes sont refusés dans les compétitions de plusieurs disciplines. Mine de rien, ça met un paquet de chimistes au chômage.

Entendu dans une école de hockey au sujet de Martin St-Louis : « Quand je vais être grand, je veux être petit comme lui. »

Qu’est-ce qu’un redoux ? C’est un jour du mois de mai qui a perdu son chemin.

Êtes-vous surpris que l’UPAC ses p’tits ?

Entendu à Québec. Cette année, l’été tombe un samedi.

Janvier 1952 à Moscou, j’aurais aimé rencontrer Vladimir Spiridonovitch Poutine, le père de l’actuel président russe. Je lui aurais offert une boîte de préservatifs.

Hier, j’ai demandé au jeune pompiste de me mettre 50 $ d’essence. Quand je suis parti, il m’a dit : « À tantôt ! »

À DEMAIN AUX SPORTS