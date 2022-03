Créativité et résilience

Anne-Marie Olivier était devant un téléviseur, le 12 mars 2020, lorsque le premier ministre François Legault a interdit les rassemblements de plus de 250 personnes. Une décision qui a plongé la directrice artistique et toute l’équipe du Trident dans deux années d’imprévus, de bouleversements et de points d’interrogation. Une situation où l’institution théâtrale de Québec a dû être résiliente, et surtout créative.

Une représentation scolaire de la pièce Roméo et Juliette venait de débuter, dans la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec, lorsque le premier ministre François Legault a annoncé que les salles de spectacles devaient fermer leurs portes.

« Je regardais la conférence de presse avec le codirecteur général et directeur administratif Marc-Antoine Malo et c’est lui qui s’est rendu dans les loges, après la représentation, pour annoncer que celle prévue en soirée ne serait pas présentée. L’équipe, qui jouait depuis une semaine, était dévastée. Les artistes pleuraient », a raconté, lors d’un entretien, la directrice artistique Anne-Marie Olivier.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

L’inconnu

À l’aube de sa 50e saison, le Trident se retrouvait plongé dans l’inconnu. L’équipe a encaissé le choc.

« Je me souviens d’avoir dit à mon collègue que ça pouvait durer deux ans cette affaire-là. Pour lui, c’était une ou trois semaines maximum », a-t-elle fait remarquer.

Anne-Marie Olivier avait vu juste. Le Trident a fait face, dans les mois qui ont suivi, à des réouvertures et d’autres fermetures. Des initiatives ont été mises en place. Il y a eu des spectacles en solo, du radio-théâtre, un télé-théâtre, un ciné-théâtre, un webdocumentaire de cinq épisodes sur les 50 ans du Trident et une série web intitulée Réplique sur le théâtre.

« Se revirer de bord, c’est une partie de la créativité. Ça serait le bout, pour un artiste qui débute souvent sa carrière avec trois dix cents, un cinq cents et trois une cent, de ne pas être débrouillard », a-t-elle lancé,

Le 20 décembre dernier, après trois fermetures, une quatrième survient huit jours après la dernière représentation de Roméo et Juliette. La production où tout s’était arrêté une première fois le 12 mars 2020.

Photo d'archives

L’importance des arts vivants

Le 3 mars dernier, lors de la première médiatique de la pièce de théâtre documentaire Run de Lait, Anne-Marie Olivier s’est retrouvée devant une salle pleine pour présenter le spectacle. Une première en deux ans.

« C’était une belle soirée. C’était beau et symbolique à plusieurs niveaux. On a été isolé dans nos vies, on s’est fait dire que notre métier n’était pas essentiel et cette pièce, elle, l’est. Je ne peux pas te dire jusqu’à quel point c’était important pour nous collectivement d’arrêter d’être tout seul et d’être mis à l’écart », a-t-elle dit.

Le Trident a tenté, au cours des deux dernières années, de soutenir le milieu et les artistes qui ont vécu des moments difficiles.

Anne-Marie Olivier croit qu’il faudra travailler fort pour retrouver ce qui était en place avant la pandémie. Elle voit l’ampleur de la tâche.

« Nous nous sommes rendu compte de la perception de la société par rapport à ce qu’on faisait. On comprend que nous ne sommes pas un hôpital ni une école, mais nous sommes aussi des lanceurs d’alertes. On parle d’enjeux importants dans la société comme on le fait en ce moment avec Run de lait, qui aborde la détresse des producteurs laitiers québécois. Peut-être que ce n’est pas essentiel pour tout le monde, mais pour moi ça l’est. Il va peut-être falloir que je travaille encore plus fort pour dire au monde que les arts vivants, c’est important dans une société », a-t-elle lancé.

Tournée vers l’avant

Anne-Marie Olivier regarde vers l’avant. Elle souhaite que ce retour à la normale, avec des salles pleines et la fin du passeport vaccinal, soit définitif.

« Moi, je ne mets plus d’énergie là-dessus. Si on peut, on joue, pis c’est toute. On va espérer que oui. On veut juste un retour à la normale », a-t-elle laissé tomber.

Chronologie des événements