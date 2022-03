ROMANELLI, Carmine



À Montréal, le jeudi 10 mars 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Carmine Romanelli, époux de Mme Angelina Romanelli.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Minalba (Luc) et Michel-Mauro, ses petits-enfants Célia (Jérémy), Sarah (Ian) et Zoélie, son frère Michele (Teresa), sa belle-soeur Teresa (Franco) et ses beaux-frères Donato et Carmine ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 20 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-de-la-Défense (6800, av. Henri-Julien, Montréal, Qc) le lundi 21 mars à 11h.L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (Mausolée Ste-Claire-d'Assise) dans l'intimité familiale.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Étage E2 du CHSLD Cartierville pour tous les bons soins prodigués.Un don à Parkinson Québec serait apprécié.