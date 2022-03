PARENT, Pierrette



À Brossard, au Centre de soins palliatifs du CHSLD Champlain, le 20 février 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Pierrette Parent, épouse de M. Clément Raymond.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Luc (Kim) et Sylvain (Catherine), ses petits-enfants Alice, Juliette, Alexandre et Mia. Elle laisse également dans le deuil, sa soeur Monique (Roger), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 19 mars 2022 à 12h00, au sous-sol de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, située à l'angle des rues St-Charles O. et Chemin de Chambly, à Longueuil, suivi à 13h00 des funérailles dans l'église.Au lieu des fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Charles-LeMoyne, pour tous les bons soins reçus en oncologie, serait apprécié.