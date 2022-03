Des milliers espèrent une place en CHLSD

Près de 4000 personnes attendent actuellement pour une place en CHSLD au Québec, un nombre qui continue d’augmenter malgré les promesses de la CAQ de réduire les listes.

Quelque 3739 personnes espéraient toujours une place dans un CHSLD de la province le 29 janvier 2022, selon les dernières données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les régions de l’Estrie et du Bas-Saint-Laurent sont celles où l’on compte le ratio d’attente le plus élevé, respectivement 108 et 80 personnes par 100 000 habitants.

Au cours des 11 derniers mois, ce sont 524 personnes supplémentaires qui sont venues gonfler la liste d’attente, soit une hausse globale de 16 %. Et ce, même si la CAQ s’était plutôt engagée à faire fondre cette statistique peu enviable.

« Nous avons réduit le nombre d’usagers par chambre, et ce, pour des raisons sanitaires évidentes. [...] Aussi, la pandémie a accéléré les demandes pour une place en CHSLD », explique le cabinet de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais.

« Le dos large »

« La pandémie a le dos large. C’est inacceptable qu’on ne trouve pas de solutions », déplore en réponse Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR). « Ce sont nos bâtisseurs. Si on a la qualité de vie qu’on a aujourd’hui, c’est à ces gens qu’on le doit. »

Parmi ces gens qui patientent pour une place, près de 1000 occupent un lit en centre hospitalier. Dans le contexte, le réseau se passerait bien de cette pression supplémentaire. Le Conseil pour la protection des malades parle même d’une aberration alors que l’on a là une solution tant pour les aînés que pour désamorcer la situation dans les salles d’urgence.

« C’est toute une chaîne, tout est relié. Si on commence à régler cette question-là, on va régler en même temps au moins 25 % du problème des lits d’urgence et d’hospitalisation », estime le président de l’organisme, Paul Brunet, appelant le gouvernement à agir.

Maintien à domicile

Parmi les solutions identifiées par les intervenants consultés, le maintien à domicile et la bonification de l’offre de soins qu’on peut y faire arrivent en tête de liste. Parce que la construction de « maisons des aînés » et de nouveaux CHSLD vient avec des délais.

« Ça prendrait un vrai virage ambulatoire avec des budgets qui suivent », ajoute M. Lynch. « Si on réussit à retarder le passage en CHSLD des 2300 personnes en attente actuellement à domicile en leur offrant de vrais soins, on pourrait peut-être rééquilibrer l’offre et la demande. »

« En soins à domicile, c’est plus de 2 milliards de dollars supplémentaires qui seront investis d’ici la fin de notre mandat », défend le cabinet de la ministre. « Cet argent neuf vise à augmenter le volume et la qualité du service. »

Listes d’attente d’une place en CHSLD au Québec

3739 : Patients en attente

Patients en attente 2314 : À domicile

À domicile 872 : En centre hospitalier

En centre hospitalier 446 : En ressource intermédiaire ou de type familial

En ressource intermédiaire ou de type familial 107 : Autres

Source : MSSS