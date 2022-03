MARCOUX, Claudette



Claudette Marcoux nous a quittés le 19 janvier 2022, à Montréal. Elle avait 80 ans.Elle laisse derrière elle son époux dévoué, Jean-Guy Turbide, ses filles Pasquale et Véronique, ses petits-enfants adorés : Lili, Alexis, Julia et Luca; ses gendres pour toujours, David Kimmel et Jean-Daniel Laventure, ainsi que de nombreux parents et amis.Dynamique, engagée et sensible à l'injustice, c'est dans le travail social qu'elle a trouvé sa vocation. Claudette aura été un modèle de féminisme pour ses filles, à qui elle enseigna l'importance de l'égalité, de l'autonomie et de toujours laisser les fourneaux à l'homme de la maison.Nous célébrerons la vie de Claudette le samedi 26 mars 2022 auwww.centrefunerairejoliette.comLes visites auront lieu de 13h et 15h et seront suivies d'une célébration à la chapelle du centre funéraire.La famille remercie la Maison de soins palliatifs St-Raphaël et sera reconnaissante de tout don à cette institution essentielle.