CARON, Jean-Louis



Est décédé à Repentigny le 18 février 2022 à l'âge de 87 ans Monsieur Jean-Louis Caron.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lucie, Louis-Michel, Denis, Céline et Lise, ses petits-enfants : Caroline, Véronique, Sophie Mihie, Valérie, Martine et Alexandre, ses arrière-petits-enfants : Théo, Alice, Livia et Lauralie, ses soeurs : Huguette, Frances et Joan ainsi que leurs conjoints respectifs, plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 19 mars 2022 de 13h30 à 16h suivi d'une célébration à sa mémoire au :MASCOUCHE, QC, J7K 2L7Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire pour la recherche à la Banque de cerveaux Douglas/Bell via la fondation de l'Institut Douglas.La famille remercie le personnel soignant et les intervenants pour leur soutien et les bons soins qui lui ont été prodigués.