Plante, Dr Jules



À l'âge de 60 ans Dr Jules Plante est décédé le mardi 21 décembre 2021 à l'hôpital de l'Enfant Jésus, suite à une chute causant un traumatisme crânien.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Carole Lebel, son fils Loïc Plante (Vicky Hamelin), ses petits-enfants Théo et Lily-Mai, son beau-fils Maxime Cormier (Carel Senécal), ses belles-filles Véronique et Dominique Cormier, son frère Claude, ses soeurs Myriam et Marie-Chantal (Patrick), son beau-père Lucien Lebel (Lise), ainsi que de nombreux parents, amis, collègues et patients.Dr Plante était natif de LaSalle. En 2016, après avoir eu le coup de foudre pour la région de Thetford Mines, il y demeurait et travaillait avec toujours autant de passion et dévouement. Il a enseigné de nombreuses années à l'école d'Optométrie de l'Université de Montréal. Il était un pilier et une référence pour les optométristes québécois.