États-Unis : l’Ukraine perçue comme un pays ami, la Russie comme le pire ennemi

Depuis le début de l’invasion russe, l’Ukraine est montée dans l’estime des Américains alors que la Russie a baissé, a rapporté le «New-York Times», samedi.

Il y a un an, près du tiers des électeurs américains ne savaient pas s’ils devaient considérer l’Ukraine comme un pays ami, aujourd’hui ce chiffre est en hausse.

Un récent sondage réalisé par YouGov a montré que l’opinion publique à propos de l’Ukraine s’est dessinée au cours de la dernière année, ou plus précisément au cours des dernières semaines. Ainsi, aux États-Unis, c’est désormais près de huit personnes sur dix qui perçoivent l’Ukraine comme un pays ami. L'Ukraine surpasse maintenant la France et le Japon dans l’opinion de nos voisins du sud. Cependant, ce support a des limites. Seulement 29 % estiment que le pays dirigé par Volodymyr Zelensky est un allié.

L’écart se creuse entre l’Ukraine et la Russie dans l’opinion publique alors que plus de huit personnes sur dix considèrent la Russie comme étant un ennemi des États-Unis. De plus, 70 % vont même jusqu’à dire que la Russie est un plus grand ennemi que la Corée du Nord ou l’Iran.

Rappelons que l’administration Biden a annoncé ne pas vouloir faire d’intervention militaire directe en Ukraine afin de ne pas provoquer de guerre avec le pays de Vladimir Poutine. Le sondage mené par YouGov montre que les Américains sont en majorité d’accord avec cette décision de leur président.

À VOIR AUSSI