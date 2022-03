MICHAUD, Guy



À Repentigny, le 23 février, à l'âge de 87 ans, est décédé Guy Michaud, époux de feu Monique Turcotte et de Lucie Rivest.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Paul (Suzanne Gauthier) et Sylvie (Yvon Boulerice), les enfants de son épouse, Denis Giard (Danièle Malo), Michel (Claudine Dumais), Micheline (Michel Charpentier), Normand (Johanne Nadon) et André (Manon Plourde), ses onze petits-enfants, Jessy, Jonathan, Tommy, Maxime, Mélanie, Simon, Sandra, Guillaume, Audrey, Hugo et Alexandra, ses quinze arrière-petits-enfants, son frère Claude (Sylviane), sa belle-soeur Marie-Paule, son beau-frère Charles-Émile Rivest, ses belles-soeurs Françoise, Denise, Réjeanne, Gisèle ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents, amis et collègues Lions de Repentigny.La famille vous accueillera vendredi, le 18 mars, de 14h à 17h et de 18h30 à 21h ainsi que samedi, le 19 mars, de 9h30 à 10h30 au salon funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 19 mars à 11h à l'église de La Purification, au 445 rue Notre-Dame.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Fondation Santé Sud de Lanaudière ou à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.