DESJARDINS, Andrée



À Laval, le 6 janvier 2022, à l'âge de 77 ans est décédée Madame Andrée Desjardins, épouse de Roger Paquette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Lorraine), Michèle (Serge), Claude "Tony" (Claudine), Rénald (Mélanie) et Élise (Patrick), ses petits-enfants Philippe, Caroline (Carl), Roxanne (Alexandre), Maxim, Kevin, Samuel, Kelly, Rosalie, Annabelle, Mathieu, Amélie (Francis), son arrière-petite-fille Béatrice, ses frères Gilles et Sylvain, ses soeurs Céline, Louisette, Christiane, Alberte et Rolande, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 2500 Av. des Perron, Laval,le vendredi 18 mars 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées en l'église Sainte-Béatrice, 745 Av. des Perron, Laval, Qc, le samedi 19 mars 2022 à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.