EMMELL, Vincent



Au CISSS des Laurentides, Lachute, le 7 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Vincent Emmell, conjoint de Mme Francine Martineau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils, Eric (Sylvie O'Reilly), ses deux petits-fils, Laurent et Alexandre, les deux enfants de Sylvie, Amélie et Charles. Il quitte également son frère, M. Maurice Emmell (Ginette), sa soeur, Mme Monique Jeannotte, sa belle-soeur, Mme Françoise Randon, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Les membres de la famille seront présents au complexe funéraire:331, AVE BETHANYLACHUTETel: 450-562-3636 | Telec: 450-562-6864Courriel: resfunmozart@videotron.cawww.complexemozartdesforges.comafin d'accueillir parents et amis le vendredi 18 mars de 18h à 21h et le samedi 19 mars à compter de 15h suivi d'une célébration de sa vie à 16h en la chapelle du complexeÀ la demande de la famille, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la mémoire de Vincent à la Société Alzheimer Laurentides. Formulaires disponibles au complexe.