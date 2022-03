La carrière de Julien Poulin en 5 photos souvenirs

Du théâtre à l’écran

Julien Poulin, qui a fait ses premiers pas avec le théâtre ambulant La Roulotte de Paul Buissonneau dans les années 1960, a joué dans beaucoup de films et téléséries, dont Minuit, le soir, à Radio-Canada au début des années 2000, aux côtés de Louis Champagne et Claude Legault (photo). Son émouvant Gaétan lui a valu un prix Gémeaux en 2007.

Moé, j’t’un Canadien québécois !

Bob Gratton, tel qu’on le découvrait dans Le king des kings, en 1985, il y a 27 ans. On le retrouvera plus tard dans La vengeance d’Elvis Wong, Miracle à Memphis et la série télé Bob Gratton, ma vie, my life. Le comédien, qui a coécrit et codirigé les débuts d’Elvis Gratton avec le réalisateur Pierre Falardeau, était alors loin de se douter du succès fou qui l’attendait.

Pas juste Elvis Gratton

En 1989, Julien Poulin, 42 ans, jouait le rôle de Théo dans la série humoristique Super sans plomb aux côtés de Michel Forget, et il était de trois films à l’affiche en salle. Outre le personnage marquant de Bob Gratton, on oublie trop souvent que l’acteur a joué dans plus de 50 films depuis le début des années 1970.

Touchant

Dans le drame Le party de Pierre Falardeau, sorti en février 1990, Julien Poulin donnait un aperçu de son immense talent dramatique dans la peau de Boyer, un détenu envoyé au trou, alors que la fête annuelle tant attendue au pénitencier débute. Un film dur qui montre la misère des hommes privés de liberté.

Quelques récompenses

Il y a près de dix ans, au printemps 2013, Julien Poulin remportait le Jutra du meilleur acteur pour son rôle de Germain, dans le film Camion de Rafaël Ouellet, un camionneur affligé après un accident qui a causé la mort d’une femme. Une quinzaine d’années plus tôt, il avait reçu un autre Jutra, celui du meilleur acteur de soutien dans Le dernier souffle.

