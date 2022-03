Le déclin de l'Occident

Vous rappelez-vous la scène du Déclin de l’empire américain, de Denys Arcand, dans laquelle l’intellectuelle jouée par Dominique Michel explique que l’Occident est en décadence ?

« Les signes du déclin de l’empire sont partout : la population qui méprise ses propres institutions, la baisse du taux de natalité, le refus des hommes de servir dans l’armée, la dette nationale devenue incontrôlable, la diminution constante des heures de travail, l’envahissement des fonctionnaires, la dégénérescence des élites... »

Eh bien, cette réplique écrite il y a 36 ans explique peut-être pourquoi Poutine a attaqué l’Ukraine.

LE PROCHAIN ÂGE D’OR

C’est en tout cas la thèse que le philosophe français Luc Ferry a défendue dans les pages du Figaro mercredi dernier.

Oh, le philosophe ne cite pas le film culte de Denys Arcand.

Mais il aurait pu...

Car pour Ferry, si Poutine n’a pas hésité deux secondes avant d’attaquer de front l’Occident en envahissant l’Ukraine, c’est parce qu’il sait que l’Occident est en déclin et ne réagira pas.

« Aux yeux de Poutine, écrit Ferry, l’avenir de la planète a basculé du côté de l’Asie, de l’Inde, du monde islamique et de l’Afrique. Dans ces conditions, être à la fois craint et haï par des “démocraties molles” n’est qu’anecdotique.

« Culturellement, scientifiquement, démographiquement, économiquement, militairement, l’avenir sera chinois. Cette analyse lui semble d’autant plus évidente qu’elle rejoint celle de nombreux Occidentaux qui pensent eux aussi que notre continent est fichu, que notre civilisation est morte et que plus personne n’est prêt à mourir pour elle. »

POUTINE PLACE SES PIONS

Bref, pour Luc Ferry, Poutine est convaincu que l’âge d’or du monde occidental n’était qu’une parenthèse dans l’histoire de l’humanité, et que cette période est bel et bien terminée.

En attaquant l’Ukraine, le président russe ne ferait que placer ses pions sur l’échiquier mondial pour s’assurer que son pays jouera un rôle majeur dans le prochain âge d’or qui, cette fois, ne tournera plus autour de l’Europe et de l’Amérique (pouah !), mais de l’Iran, la Chine, le Brésil, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Inde.

Certes, les pays occidentaux condamneront d’une même voix la décision de Poutine...

Mais qu’importe ? Puisque l’Occident ne compte plus !

Puisque les années glorieuses de la civilisation occidentale ne sont pas devant elle, mais derrière !

Puisque, comme l’a souligné Arcand dans son film, les habitants de l’empire américain ne font plus d’enfants, ne veulent plus mourir pour leurs idées et méprisent leurs propres institutions !

DEUX ANS DE FOLIE

Pour Ferry, Poutine croit dur comme fer que le déclin de l’Occident n’est pas une thèse parmi tant d’autres, une prophétie.

Mais la réalité.

Et comment ne pas lui donner raison ?

Regardez ce qui s’est passé les deux dernières années.

L’attaque contre le Capitole, l’explosion des thèses complotistes, la montée du discours antiscience, la multiplication des menaces envers les élus et les journalistes, la censure dans les universités, la surenchère victimaire, la haine de l’Occident, le centre qui s’affaisse et les extrêmes qui montent...

Sans oublier ces pseudo-intellectuels qui ne cessent de crier à la dictature dès qu’on leur demande le moindre sacrifice...

Ce ne sont pas des signes probants de déclin, selon vous ?