Le tsar de la propagande

Les Américains et leurs alliés se bercent-ils d’illusions ? Dans la première semaine du conflit en Ukraine, l’opinion publique russe s’est massivement rangée derrière Vladimir Poutine. Son taux d’approbation a grimpé à 70 %, une hausse de 7 points. Une hausse normale étant donné le contrôle quasi total des médias russes par Poutine. Les manifestants contre la guerre restent peu nombreux.

La guerre profite-t-elle à Poutine ?

Qu’une majorité de Russes adhère aux thèses absurdes de Poutine ne devrait étonner personne. En comparaison, aux États-Unis, où les médias sont libres, 45 % de la population s’imagine que la dernière élection présidentielle a été frauduleuse. La guerre a donc jusqu’à présent bien servi Poutine à l’interne.

Les sanctions vont-elles modifier l’opinion des Russes ?

Dans ce genre de rhétorique, la souffrance de chaque Russe en raison des sanctions devient un sacrifice. Un sacrifice qui cimente l’unité nationale et qui procure l’illusion de participer à la grande œuvre civilisationnelle proposée par Poutine.

Que croient les Russes ?

Les Russes croient que l’Ukraine est dirigée par des nazis. Ils sont convaincus que les Ukrainiens et les Russes forment un seul et même peuple, avec tous les autres Slaves d’Europe de l’Est. Ils pensent vraiment que l’OTAN les menace. Que les autres pays ne veuillent pas vivre sous la botte d’un dictateur, étranger de surcroît, n’effleure même pas leur esprit. Beaucoup de Russes estiment que la guerre en Ukraine est un combat national pour la survie de la Russie. Un combat dont l’avenir de l’humanité dépend. Car selon eux, les démocraties sont décadentes et corrompues. Depuis quelques jours, les médias russes évoquent la découverte de laboratoires ukrainiens secrets où, avec l’aide des Américains, les Ukrainiens fabriqueraient des armes biologiques. Comme disait Joseph Goebbels, plus un mensonge est gros, plus il a de chances d’être cru.

Comment lutter contre cette propagande ?

Contrer cette propagande est extrêmement difficile, d’autant plus que les médias libres n’ont plus vraiment accès à la population en Russie. La propagande russe s’étend aussi à travers le monde des dictatures, notamment en Chine. Lutter contre elle est un travail de longue haleine.