Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

• À lire aussi: Le chemin de croix de Anglade

Les bulletins

JONATAN JULIEN, CAQ

Photo d'archives

Il a très mal paru en entrevue. Sa décision de lier le tarif d’électricité à l’inflation s’avère un mauvais choix alors que les Québécois subiront une augmentation de 2,6 % en avril et probablement de 5 % l’an prochain. Au moment où ils sont saignés à la pompe et à l’épicerie, et qu’Hydro engrange un profit record. Juste indéfendable...

DOMINIQUE ANGLADE, PLQ

Photo d'archives

Le différend entre Mylène Drouin et Horacio Arruda à ce sujet soulève des questions. Mais lorsque la cheffe libérale a affirmé sur Twitter la semaine dernière que « le dernier couvre-feu n’était pas une recommandation de la Santé publique », elle a véhiculé une information qui n’est tout simplement pas exacte.

PIERRE FITZGIBBON, CAQ

Photo d'archives, Chantal Poirier

En 2021, il rêvait d’attirer de grands joueurs pour l’écosystème de la pile au lithium destinée aux véhicules électriques. Dans les dernières semaines, le géant allemand BASF et General Motors ont confirmé d’importants projets à Bécancour. Il marque de précieux points pour l’économie du Québec en fin de mandat.

PASCAL BÉRUBÉ, PQ

Photo d'archives, Didier Debusschère

Belle initiative du péquiste qui a décidé de prêter main-forte au réseau scolaire en manque de ressources. Il a accepté le rôle d’enseignant suppléant dans l’école secondaire de Matane durant trois jours, pendant la relâche parlementaire, et lui remettra l’entièreté de sa rémunération.

En vrac

L’autodérision de Charette

Photo d'archives

Il a porté le bonnet d’âne pour avoir affirmé dans un gala que Lamine Touré était décédé (alors qu’il était présent dans la salle). Mais le ministre Benoit Charette a décidé d’en rire, jeudi, sur Twitter, en commentant le retour éventuel du projet de GNL Québec.

« La semaine dernière j’ai fait l’erreur de déclarer mort quelqu’un qui ne l’était pas... dans le cas de GNL, je peux confirmer le décès, j’ai même officié à ses funérailles. »

Rendre à César...

En entrevue à LCN, Jean Charest a semblé s’attribuer une partie du mérite pour l’état des finances publiques à l’arrivée de la CAQ au pouvoir en 2018. Le libéral Gaétan Barrette a légèrement recadré : « M. Charest a fait preuve d’une saine gestion des fonds publics, le PQ a généré des déficits, [comme] il n’y a aucun doute que le retour à l’équilibre budgétaire et la vaste majorité des surplus dont a profité la CAQ viennent du gouvernement Couillard. »