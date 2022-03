Joueurs autonomes dans la NFL: les options à l’attaque

C’est le moment pour les 32 équipes de la NFL de faire des emplettes ! Le marché des joueurs autonomes prendra son envol mercredi à 16 h, mais, dès lundi, une fenêtre de négos est ouverte et plusieurs ententes officieuses seront conclues. Certains clubs y verront l’occasion idéale de mettre la main sur des joueurs vedettes en dépensant à tout vent, tandis que d’autres voudront plus discrètement colmater quelques brèches. Le Journal vous propose les principaux joueurs offensifs à surveiller à chaque position, avant d’aborder le volet défensif demain.

Quarts-arrières

Photo AFP

Jameis Winston

Saints | 28 ans

À sa première saison comme partant chez les Saints, Winston n’a pas mal paru avec un dossier de cinq victoires et deux défaites. Il limitait plutôt bien les revirements, mais avec lui, chassez le naturel... Une équipe pourrait être tentée par son style agressif, mais la déchirure du ligament croisé antérieur d’un genou qu’il a subie limitera son marché. Winston pourrait demeurer avec les Saints sur un modeste contrat et partager le boulot avec Taysom Hill.

Marcus Mariota

Raiders | 28 ans

Mariota a montré quelques flashs de ses qualités athlétiques incroyables dans des opportunités limitées avec les Raiders, mais les blessures dans les dernières saisons ont montré que la durabilité dans son cas n’est pas un atout. Pour une équipe qui souhaite une alternance de quarts-arrières dans certains concepts offensifs, Mariota peut devenir une option alléchante. Difficile de croire toutefois qu’il redeviendra un partant de qualité.

Mitchell Trubisky

Bills | 27 ans

Décidément, les options au poste de quart-arrière sont limitées sur le marché. Dans ce contexte et avec une cuvée en apparence faible au repêchage, le projet de rescaper un Mitchell Trubisky pourrait devenir intrigant. Il n’a que 27 ans et il semble avoir bien appris à sa dernière année de recul, à Buffalo, dans une organisation solide. Difficile d’y croire encore, mais il semble qu’il y aura vraiment un marché pour lui.

Porteurs de ballon

Leonard Fournette

Buccaneers | 27 ans

Lors de la dernière saison à Tampa, Fournette a démontré qu’il pouvait être un porteur de ballon capable de contribuer sur les trois essais. Il a obtenu sa meilleure moyenne de verges par course (4,5) en plus de capter 69 passes, dont deux pour des touchés. Il a clairement pris le contrôle du champ arrière à Tampa et n’a pas encore trop de kilométrage dans les jambes.

Photo AFP

Melvin Gordon III

Broncos | 28 ans

Les Broncos ont mentionné leur intérêt à maintenir leur champ arrière intact avec Gordon et le jeune porteur Javonte Williams. Reste à voir s’ils seront en mesure de le faire, mais les deux hommes se complètent très bien. Gordon est un porteur qui amène une valeur ajoutée en étant capable de capter des passes. Il semble à son meilleur en « garde partagée ».

Photo AFP

James Conner

Cardinals | 26 ans

Après avoir signé un contrat d’un an d’une valeur ridiculement infime avec les Cardinals l’an dernier, Conner a répondu en inscrivant 18 touchés, une saison très inattendue. Conner avait été productif au préalable avec les Steelers, mais de 2017 à 2020, il n’avait jamais pris part à plus de 13 matchs, soulevant des questions sur sa durabilité. Conner rend de bons services à la porte des buts.

Receveurs

Michael Gallup

Receveur | Cowboys | 26 ans

Depuis le début de sa carrière, Gallup a été très efficace comme troisième receveur dans l’attaque des Cowboys. Mais c’est là une grande question... Est-ce qu’il est au maximum de son potentiel dans cette position, ou est-ce qu’il pourrait hériter d’une meilleure opportunité ailleurs pour s’élever ? Autre élément de questionnement, il a subi une déchirure du ligament croisé antérieur après quatre matchs la saison dernière.

Photo AFP

Christian Kirk

Receveur | Cardinals | 25 ans

Juste au moment où il devenait légitime de se demander si Christian Kirk devenait un choix raté au repêchage après trois saisons plus ou moins concluantes dans la ligue, voilà qu’à son année de contrat, il a répliqué avec 77 réceptions, 982 verges et cinq touchés.

Sans être extraordinaire, il a été un solide receveur numéro deux pour les Cardinals, qui ont toutefois repêché quelques jeunes depuis deux ans. À 25 ans, il sera attrayant.

Photo AFP

Amari Cooper

Receveur | Cowboys | 27 ans

Théoriquement, Cooper n’est pas encore agent libre, mais ce n’est qu’une formalité avant que les Cowboys le libèrent d’une journée à l’autre pour créer de l’espace sous le plafond salarial. Cooper a vu sa production quelque peu diminuer avec l’émergence de CeeDee Lamb, mais il a quand même inscrit huit touchés sur 68 réceptions la saison dernière. Un retour à la maison avec les Raiders ?

Odell Beckham Jr.

Receveur | Rams | 29 ans

Beckham a terminé la saison avec une blessure au genou au Super Bowl et risque de revenir au jeu seulement en novembre. Justement, les blessures s’accumulent pour lui dans les dernières années, ce qui pourrait le rendre moins désirable. Le talent immense est toujours là et avec les Rams, il a semblé être un citoyen modèle. Il devra visiblement se contenter d’un pacte modeste.

Photo AFP

Allen Robinson II

Receveur | Bears | 28 ans

Il y a lieu de se poser des questions dans le cas de Robinson. Normalement, il a toujours été une valeur sûre malgré le fait qu’il ait évolué avec une brochette de quarts-arrières atroces. La saison dernière, toutefois, sa production a drastiquement chuté avec seulement 38 réceptions pour 410 verges en 12 rencontres. Il est malheureux depuis deux ans à Chicago et c’est à se demander s’il ne s’est pas préservé pour décrocher le gros lot comme joueur autonome.

Zach Ertz

Ailier rapproché | Cardinals | 31 ans

Certains diront qu’à 31 ans, Ertz n’a plus grand-chose à offrir. Pourtant, en 11 matchs avec les Cards quand il a été échangé par les Eagles la saison dernière, il a pris une place intéressante dans l’attaque avec 56 réceptions pour 574 verges. Sur une saison complète, on parle d’une saison de près de 900 verges. Il a encore visiblement du millage dans le corps et il ne faut pas sous-estimer ses qualités de leadership.

Photo AFP

JuJu Smith-Schuster

Receveur | Steelers | 25 ans

Il sera très intéressant de revoir à l’œuvre Smith-Schuster avec un quart-arrière capable de se rendre à lui avec le ballon. Ce n’était plus le cas de Ben Roethlisberger à Pittsburgh depuis au moins deux ans. Depuis le départ houleux d’Antonio Brown, cependant, Smith-Schuster n’est jamais parvenu à s’établir comme un véritable receveur numéro un dominant. Dans un rôle de complément, il peut de nouveau briller.

Rob Gronkowski

Ailier rapproché | Buccaneers | 32 ans

Avec le départ à la retraite de Tom Brady, plusieurs présument que Gronkowski suivra. Difficile à dire pour l’instant, mais le vétéran produisait bien la saison dernière avant qu’une blessure aux côtes vienne le ralentir. Sans son grand ami de quart-arrière, il n’est pas assuré que « Gronk » désire vraiment poursuivre l’aventure. Si son cœur y est toujours, il peut rendre de fiers services.

Ligne offensive

Terron Armstead

Bloqueur | Saints | 30 ans

Aucun doute, Armstead est le meilleur joueur de ligne offensive disponible. Il est un roc sur la ligne des Saints depuis 2013 et s’il a un seul défaut, c’est qu’il tombe souvent au combat, comme ce fut le cas l’an dernier avec des blessures à un coude et un genou. Quand même, si les Saints ne retiennent pas ses services, les équipes vont faire la file pour se l’approprier.

Ryan Jensen

Centre | Buccaneers | 30 ans

Ryan Jensen a permis aux Buccaneers de se créer une identité imposante sur la ligne offensive. Il est un joueur qui ne recule jamais devant une bonne bagarre. Il n’a pas raté un départ depuis 2018 malgré son style très agressif. L’équipe qui l’embauchera obtiendra un joueur physique qui ne craint rien et qui influencera positivement ses coéquipiers.

Brandon Scherff

Garde | Commanders | 30 ans

Après avoir été désigné deux fois de suite comme joueur de franchise par Washington, Scherff pourra enfin goûter à l’autonomie complète et au chèque qui va venir avec. Comme d’autres excellents joueurs de ligne offensive, les blessures sont toutefois à surveiller. Il a raté au moins deux matchs dans chacune des cinq dernières saisons. En forme, toutefois, il domine.

Eric Fisher

Bloqueur | Colts | 31 ans

Fisher n’a jamais vraiment répondu aux attentes par rapport au tout premier choix du repêchage en 2013 qu’il a été avec les Chiefs. Sans être mauvais, il n’a jamais véritablement été l’un des meilleurs de sa profession. N’empêche qu’il s’est établi comme un bon joueur et, qu’après un lent départ l’an dernier alors qu’il se remettait d’une déchirure du tendon d’Achille, il a ensuite bien fait.

Photo AFP

Laken Tomlinson

Garde | 49ers | 30 ans

Depuis qu’il est passé des Lions aux 49ers, Tomlinson s’est établi comme l’un des bons gardes à travers la NFL. Est-ce le simple produit du système offensif de Kyle Shanahan ? L’avenir le dira s’il quitte San Francisco, mais lors des dernières années, il s’est imposé comme une force sur le jeu au sol, son principal atout. Il ne faut pas croire pour autant qu’en protection de passe il n’a rien à offrir.

Laurent Duvernay-Tardif

Garde | Jets | 31 ans

Après être passé aux Jets par voie de transaction durant la dernière saison, Laurent Duvernay-Tardif a clairement indiqué qu’il souhaitait poursuivre l’aventure. Les blessures lui ont nui dans les dernières années, mais après une brève phase d’adaptation à New York l’automne passé, le « Doc » a démontré qu’il pouvait encore donner un bon niveau de jeu.

AUTRES NOMS À SURVEILLER...

D’autres joueurs ne récolteront pas forcément les plus gros contrats, mais demeurent des options intéressantes. En voici quelques-uns.

Antony Auclair

Texans | 28 ans

Le Beauceron souhaite revenir avec les Texans et l’intérêt est réciproque. Son style robuste lui a valu l’admiration de son organisation... mais peut-être aussi d’autres équipes.

Antonio Brown

Aucune équipe | 33 ans

Évidemment, le cher Antonio doit être mentionné quelque part ! Dur à croire qu’à 33 ans, avec une autre sortie fracassante la saison dernière, il se retrouvera du travail. Mais il y a toujours une équipe qui se prostituerait pour un tel talent.

Cordarrelle Patterson

Falcons | 30 ans

Pour la première fois de sa carrière, Patterson a été utilisé davantage comme porteur de ballon que receveur par les Falcons. Il a connu une excellente saison avec 1166 verges au total et 11 touchés.

Rashaad Penny

Seahawks | 26 ans

Le porteur choisi au premier tour en 2018 a toujours été une grande déception, jusqu’à ce qu’il montre l’étendue de son potentiel la saison dernière avec quatre récoltes d’au moins 135 verges au sol à ses cinq derniers matchs.

DJ Chark

Jaguars | 25 ans

L’explosif Chark a été blessé pratiquement toute la saison, mais avant de tomber, il montrait une moyenne de 22 verges par réception. Il y a deux ans à peine, il franchissait la barre des 1000 verges de gains.

