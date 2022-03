Les sanctions économiques contre la Russie sont-elles efficaces?

Même si peu de changements sont visibles sur le terrain avec la guerre en Ukraine qui se poursuit, les sanctions économiques pourraient venir à bout du gouvernement russe selon une spécialiste, mais elles devront être encore plus sévères.

«La Russie est le plus grand fournisseur d’énergie de l’Europe. Le Canada et les États-Unis ont mentionné qu’ils allaient arrêter d’importer du pétrole russe, mais c’est très peu. En 2019, seulement 3% de la consommation au Canada était du pétrole russe. C’est certain que si les sanctions finissent par viser le secteur de l’énergie par l’Union européenne, ça peut avoir des effets dévastateurs sur l’économie russe», mentionne Sophie Marineau, doctorante en histoire des relations internationales à l'Université Catholique de Louvain.

Cependant, ces sanctions ont rarement eu un effet aussi fort que celui espéré présentement par L’OTAN.

«Les sanctions économiques ont déjà un effet, on le voit avec l’inflation et les taux économiques, mais historiquement, il y a très peu de chance que ces sanctions entraînent un changement de gouvernement», dit-elle.

La Russie sauvée par la cryptomonnaie?

Selon Mme Marineau, le gouvernement russe est constamment à la recherche de moyens de trouver de l’argent pour continuer ses opérations, malgré les sanctions de l’OTAN.

La cryptomonnaie pourrait être une option temporaire, selon elle.

«La majorité des réserves qui dépassent les 600 milliards de dollars est en bloquée à l’étranger, donc on cherche des solutions pour aller justement chercher des fonds rapidement, peut-être qu’on va se tourner vers la cryptomonnaie si ça peut être efficace et se tourner vers nos partenaires en Asie et en Afrique pour essayer d’aller cherche de l’argent liquide», souligne Mme Marineau.

