Les vols d’essence en hausse: des stratagèmes de plus en plus originaux

De plus en plus de Québécois sont prêts à tout pour éviter de devoir payer plus cher pour leur carburant, allant jusqu'à développer de nouvelles tactiques pour voler de l’essence dans les stations-service.

Par exemple, des malfaiteurs vont profiter du fait qu’ils portent un masque chirurgical qui couvre la bouche et le nez pour faire le plein et partir sans payer. Comme leur visage est dissimulé sous le masque, ils ne peuvent être identifiés sur les images captées par les caméras de surveillance.

D’autres vont plutôt cacher la plaque d’immatriculation de leur véhicule, ce qui complexifie aussi le travail d’identification des suspects.

Il y a cependant une nouvelle tactique de plus en plus utilisée chez les voleurs d’essence. Celle-ci consiste à se découvrir le visage, sortir sa carte de crédit et faire semblant de payer le carburant à la pompe avant de prendre le large.

Dans le cas où ils seraient interceptés par les autorités, les fautifs vont ensuite plaider leur innocence en soutenant qu’ils croyaient que la transaction avait bel et bien été conclue.

Un gros impact pour les propriétaires de stations-service

Olivier Gagnon, président du Groupe Gagnon, soutient que le nombre de vols d’essence a pratiquement triplé depuis les dernières hausses de prix. Il se dit victime d’une dizaine de vols par mois.

Il affirme également que le montant moyen des vols a augmenté.

«On avait beaucoup de vols avant, des 20 $, 30 $. Les gens maintenant ne se gênent pas, la moyenne des vols est au-dessus de 80 $», déplore-t-il.

Tous ces vols sont évidemment néfastes pour son entreprise.

«Je vous confirme que la marge n’augmente pas donc lorsqu’on se fait voler des plus gros montants comme ça, ça a un impact important», explique-t-il.