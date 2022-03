«Shapo» avance à Indian Wells

Le Canadien Denis Shapovalov a eu chaud, mais il a remporté son premier match au tournoi de tennis d’Indian Wells, samedi, contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 45e raquette mondiale.

Treizième tête de série du tournoi, Shapovalov avait profité d’un laissez-passer au tour initial. Non sans perdre la manche initiale, il s’est imposé 4-6, 6-4 et 6-2, à la deuxième ronde, en plus de deux heures et demie.

En début de rencontre, le Canadien a notamment éprouvé des difficultés avec son deuxième service, gagnant seulement 33% des échanges avec celui-ci au premier set. Il a surtout commis cinq doubles fautes au passage dans cette manche.