[SONDAGE] Les effets de la pandémie sur les Québécois, deux ans plus tard

Les jeunes et les femmes ont été particulièrement bouleversés par la pandémie, selon un sondage Léger qui révèle l’ampleur des mauvaises habitudes de vie qu’ont prises les Québécois.

«Il était temps qu’elle finisse, la pandémie», observe Jean-Marc Léger, président de la firme Léger, à la lumière des résultats d’un sondage Léger/Le Journal réalisé au début mars.

Dans les deux dernières années, plus d’un adulte sur trois a vécu du stress, a mal dormi, pris du poids et fait moins d’exercice qu’avant. «C’est beaucoup de monde», s’exclame le sondeur.

Impact sur le stress 41% des québécois se disent plus stressés, contre 11% pour qui le niveau de stress a diminué. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous été…?

Certaines catégories de la population ont été plus perturbées que d’autres, soit les femmes, les jeunes de 18 à 34 ans et les gens habitant la région métropolitaine.

À la base, les jeunes et les femmes tendent à présenter plus de symptômes anxieux ou dépressifs que les autres groupes, explique Isabelle Doré, professeure en kinésiologie et en santé publique de l’Université de Montréal. «C’est donc une vulnérabilité déjà présente et qui est exacerbée.»

Impact sur la consommation d’alcool 19% des québécois ont consommé plus d'alcool, contre 17% qui en ont consommé moins. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous consommé…?

Impact sur la consommation de drogue 4% des québécois admettent avoir augmenté leur consommation de drogue, contre 2% qui l'ont réduite. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous consommé…?

Ce sont souvent les femmes qui ont dû jongler avec les répercussions de l’école à la maison et la fermeture des garderies, notent les experts interrogés.

Les femmes sont aussi nombreuses à occuper des emplois précaires dans les domaines qui ont subi le plus d’instabilité, comme la restauration, tandis que d’autres ont été sursollicitées, comme dans les hôpitaux.

Impact sur le travail 16% des québécois ont diminué leur charge de travail alors que 14% l'ont augmentée. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous…?

Impact sur le revenu 22% des québécois ont vu leur revenu diminuer, alors que 15% l'ont au contraire vu augmenter. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous…?

Pour les jeunes, les confinements se sont succédé à un moment charnière de leur vie, où la socialisation est importante et la carrière pas encore établie.

«Deux ans de perdus, ça vaut beaucoup plus cher à 20 ans qu’à 50 ans», image Mircea Vultur, spécialiste de l’insertion professionnelle à l’Institut national de la recherche scientifique.

Pour ce qui est des résidents de Montréal, le fait d’avoir été confinés dans des logements plus petits qu’en région a sans doute joué, supposent plusieurs experts.

Comment expliquer que l’isolement vécu par les aînés ne se reflète pas dans les résultats? «Ils en ont vu d’autres», résume Jean-Marc Léger.

Les gens qui ont plus d’expérience de vie ont en effet tendance à être plus résilients et à avoir une meilleure santé mentale que les plus jeunes, explique Isabelle Doré.

Impact sur le bonheur 38% des québécois estiment avoir été moins heureux, alors que 5% se disent au contraire plus heureux. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous été…?

Impact sur la santé mentale 34% des québécois se sont senti plus fragiles, alors que 4% se sont senti plus équilibrés. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous été…?

De plus, la catégorie des 55 ans et plus inclut une grande part de gens actifs sur le marché du travail. «Et qui sont très heureux d’être à la maison le soir et de faire du pain», illustre Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues.

Impact sur le fait de cuisiner 33% des québécois ont cuisiné plus souvent, contre 6% qui admettent avoir été moins souvent derrière les fourneaux. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous…?

Impact sur l'alimentation 69% des québécois n'ont pas modifié leurs habitudes alimentaires. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous…?

Notons qu’un fort noyau de Québécois (entre 40% et 60%) semble avoir été peu affecté dans ses habitudes et son bien-être. Mais dans la plupart des cas, le nombre de personnes dont l’état ou le quotidien a empiré est plus grand que ceux dont la situation s’est améliorée.

Impact sur l'équilibre de vie 34% des québécois ont un bilan négatif de la pandémie, alors que 13% considèrent leur vie plus équilibrée aujourd'hui. Lorsque vous pensez à votre bilan des deux dernières années, diriez-vous que la pandémie vous a permis d’avoir une vie…?

«Au global, le Québec est plus gros qu’avant», tout en étant moins en forme, résume Jean-Marc Léger.

Impact sur le poids 37% des québécois ont pris du poids, alors que 13% en ont perdu. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous…?

La fermeture des gyms y est sans doute pour quelque chose.

Impact sur l'exercice 44% des québécois admettent avoir fait moins d'exercice, alors que 13% en ont profité pour augmenter leur fréquence d'entraînement. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous fait…?

De plus, les télétravailleurs n’avaient plus besoin de se déplacer alors que bon nombre de Montréalais utilisaient ce déplacement pour être actifs, note Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids.

On peut aussi voir un lien entre le stress vécu et les habitudes de vie, notent les experts.

Par exemple, les personnes anxieuses tendent à avoir plus de difficulté à s’endormir ou à avoir un sommeil réparateur, explique Georgia Vrakas du département de psychoéducation de l’UQTR.

Impact sur le sommeil 34% des québécois ont moins bien dormi, alors que 4% ont vu leur sommeil s'améliorer. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous dormi…?

Aussi, il est plus difficile de se motiver à bouger quand on est anxieux ou déprimé. À l’inverse, le fait de bouger a des bienfaits sur la santé mentale.

«C’est un peu l'oeuf ou la poule», résume Christine Grou de l’Ordre des psychologues.

Le temps passé devant un écran a augmenté pour presque la moitié des adultes, mais ce chiffre est encore plus élevé chez les jeunes.

Impact sur l’écoute de la Télévision 45% des québécois confessent avoir plus écouté la télévision alors que 8% d'entre eux l'ont moins écoutée. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous…?

Quelque 58% des gens de 18 à 34 ans ont en effet passé plus de temps sur les réseaux sociaux.

«Souvent, les réseaux sociaux peuvent être un véhicule de stress accru», note Isabelle Doré, professeure en kinésiologie et en santé publique de l’Université de Montréal.

Impact sur le temps passé sur les réseaux sociaux 40% des québécois admettent avoir passé plus de temps sur les réseaux sociaux alors que 10% ont au contraire diminué leur consommation. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous passé…?

Elle croit d’ailleurs que l’importance de délaisser quelque peu les écrans pour se remettre à l’exercice sera un des enjeux de santé publique de l’après-pandémie.

Impact sur les achats en ligne 53% des québécois ont fait plus d'achat en ligne, contre 10% qui en ont effectué moins. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous…?

On aurait pu croire que les couples ont profité des confinements pour passer plus de temps sous la couette. Ce n’est pas le cas, particulièrement chez les 35 à 54 ans.

«Je ne suis pas sexologue», avertit Chiara Piazzesi, mais on peut émettre l’hypothèse que le stress, l’anxiété et la reconfiguration constante du quotidien ont joué un rôle dans cette baisse de l’activité sexuelle.

«Le renfermement dans l’espace domestique peut aussi avoir causé des frictions», ajoute la professeure de sociologie de l’intimité amoureuse à l’UQAM.

Impact sur la sexualité 31% des québécois ont eu une vie sexuelle moins active alors que 5% ont vu cette dernière augmenter. Durant les deux ans qu'ont duré la pandémie, avez-vous eu une vie sexuelle…?

«Pour qu’un couple soit vivant, c’est important qu’il y ait un ailleurs», abonde Geneviève Beaulieu-Pelletier, professeure de psychologie. Autrement dit, il faut parfois se distancer pour se dire : «j’ai hâte de te voir.»

Pour ce qui est des célibataires, les couvre-feux et fermetures des bars et restaurants ont rendu ardue la possibilité des rencontres, notent les expertes.

Intentions post-pandémiques de sorties 20% des québécois ont l'intention de sortir moins, contre 13% qui au contraire veulent sortir plus. Lorsque vous pensez à la fin de la pandémie, prévoyez-vous…?

FORT APPUI POUR LA LEVÉE DES MESURES SANITAIRES

Les Québécois en ont assez des mesures sanitaires puisque plus de la majorité d’entre eux appuie leur levée, incluant le port du masque obligatoire.

Chez les moins de 55 ans, c’est même plus de 65% qui sont en faveur d’un retour complet à la normale.

Fin des restrictions sanitaires 59% des québécois.e.s sont POUR la levée de toutes les restrictions sanitaires. Êtes-vous pour ou contre la levée de toutes les restrictions sanitaires (incluant le port du masque)?

Catherine Maertens, analyste de recherche chez Léger, s’est elle-même reconnue dans les données quand elle a rédigé le rapport du sondage.

«J’ai six spectacles de prévus dans les trois prochaines semaines», avoue en riant la jeune femme de 25 ans.

Évolution rapide

Or, il n’y a pas si longtemps, les Québécois étaient beaucoup plus frileux. En février, ils étaient 36% à se dire pour la levée des restrictions et en janvier, seulement 20%, rappelle Jean-Marc Léger.

Cela s’explique notamment par la fulgurance de la vague Omicron, explique Benoît Mâsse, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. «Quand ça monte vite en flèche, c’est très court.»

«Une bonne partie des Québécois ont eu la Covid-19. Ils font le calcul et estiment qu’ils vont être protégés» pour une certaine période, analyse-t-il.

Stress et retour à la normale 68% des québécois ne se sentent pas stressés par le retour à la normale, contre 28% qui avouent ressentir du stress. Est-ce que le retour à la normale vous stresse?

«ll y a eu un engouement pour les manifestations de camionneurs», ajoute Geneviève Beaulieu-Pelletier, professeure de psychologie à l’UQAM. Parmi ceux qui ont changé leur fusil d’épaule, «il y a des gens qui suivaient les consignes depuis le début mais qui sont juste tannés», suggère-t-elle.

Méthodologie : Sondage web mené du 4 au 6 mars 2022 auprès de 1013 Québécois. Les résultats ont été pondérés afin de garantir un échantillon représentatif de la population. Un échantillon probabiliste de 1013 répondants aurait une marge d’erreur de +/- 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.

► Vous aimeriez vous aussi répondre à des sondages? Inscrivez-vous à LEO, le panel de Léger : https://bit.ly/3raMw62