Surmonter l’adversité

On dit que ceux qui ont connu un réel succès durable dans leur vie sont ceux qui ont une force mentale exceptionnelle, voire inébranlable, et c’est malheureusement ce qui fait défaut chez la plupart des individus. L’auteur à succès américain, Damon Zahariades, démontre dans son livre, maintenant disponible en français, qu’il est possible de développer sa force mentale afin de surmonter les défis de la vie pour se diriger vers la réussite.

Développer de l’assurance, avoir une forte estime de soi-même sans pour autant écraser qui que ce soit est certainement un atout de taille pour se diriger vers une vie couronnée de succès, et ce, peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez. Que vous soyez chef d’entreprise, athlète ou étudiant, vous avez besoin de développer votre force mentale en faisant preuve de détermination pour réussir ce que vous entreprenez. C’est ce qu’estime Damon Zahariades, auteur d’une bonne dizaine de livres sur le sujet.

Ceux qui réussissent ont aussi des doutes, des peurs et des inquiétudes, mais ils ne permettent pas à ces sentiments de prendre le dessus. Ils avancent malgré ceux-ci. Si les déceptions existent, il faut apprendre à s’en remettre rapidement.

L’auteur est aussi d’avis qu’à l’instar de ceux qui ont connu le succès, si vous voulez emprunter cette route vous devrez déployer beaucoup d’efforts, rencontrer des échecs et surmonter des obstacles. Néanmoins, si vous avez appris à développer votre force mentale et à modifier votre état d’esprit, au lieu de vous apitoyer sur vos malheurs, vous serez en mesure de vous concentrer sur la façon de contourner les revers et l’adversité et d’avancer malgré tout.

Sortir de sa zone de confort

Parmi ses conseils, l’auteur insiste sur l’idée de sortir de sa zone de confort. C’est une belle façon de s’exposer à l’inconnu et du même coup de se permettre d’entrevoir les choses différemment. De plus, cela renforce l’estime de soi, puisque sans repère, on se forge un caractère à toute épreuve.

On suggère également de gérer ses émotions et de s’autoévaluer ce qui permet de reconnaître ses propres erreurs, mais également ses succès pour poursuivre ainsi son chemin.

Contrer l’épuisement professionnel

Photo courtoisie

Si vous avez du mal à demeurer productif au travail et que la motivation n’est plus, il y a de fortes chances que vous souffriez d’épuisement professionnel. Heureusement, il existe des pistes de solutions. L’auteure qui est thérapeute spécialisée dans les problèmes d’anxiété et d’estime de soi propose une approche bienveillante pour surmonter le burnout. D’emblée, il faut accepter qu’il y a un problème dans votre vie. Pour certains, ce sera la routine devenue trop lourde, pour d’autres ce sera le manque de défis, tandis que pour un autre, ce sera le manque de valorisation éprouvé au travail qui contribuera à son mal de vivre. Une foule d’autres problèmes notamment ceux liés au stress, à la pression au travail ou encore au stress financier ou familial sont aussi des causes de ce fléau. Parmi les nombreuses pistes de solutions proposées, l’auteure évoque l’idée de chercher le calme en soi tout en ramenant son attention sur le moment présent, ce qui diminue l’anxiété. Se concentrer sur une tâche à la fois, respecter des moments de repos et faire preuve de gratitude, car même si on voit tout en noir, il y a forcément quelque chose de positif dans votre vie. En faisant preuve de gratitude, le niveau de stress s’abaissera.

S’ajoute à cela, la méditation, l’exercice, et prendre le temps de respirer profondément. Conscientiser vos valeurs personnelles et les respecter sont autant de moyens pour en finir avec le burnout.

Gagner en sagesse

Photo courtoisie

La vie étant loin d’être un long fleuve tranquille, il s’avère nécessaire de tirer profit des épreuves et embûches sur notre route. L’auteur Chögyam Trungpa, premier maître tibétain à être venu en occident, aujourd’hui décédé, était considéré comme l’un des plus importants maîtres spirituels du XXe siècle. Par le biais de son livre, Pour chaque moment de la vie, il transmet diverses notions sur la vie en général et sur sa perception en y posant un regard philosophique. C’est l’auteur Fabrice Midal qui, après avoir étudié dans les centres que le moine avait fondés, a réuni divers textes de Trungpa pour en faire cet ouvrage.

Si on compare la vie à un bateau qui navigue sur la mer, il faut s’attendre à vivre vent et marée, voire à rencontrer quelques tempêtes. Si on espère naviguer continuellement en eau calme, on sera inévitablement malheureux puisque cela est impossible. Ce sont des attentes irréalistes qui vont inévitablement engendrer de la frustration. Vivre c’est apprendre à faire face aux mouvements, aux imprévus, et c’est ainsi que l’on apprend à se réinventer et à permettre d’avoir à prendre de nouvelles directions. Pour espérer vivre sereinement, il faut apprendre à vivre dans le mouvement.

Par ailleurs, on tient à nous faire comprendre qu’il est important de pouvoir transformer l’adversité en quelque chose de bien et de positif. Nos erreurs, nos peurs, nos échecs ont une raison d’être, soit d’apprendre et d’évoluer.

Parmi les nombreux autres thèmes évoqués, on compte l’humilité et la dignité d’être, aborder la souffrance de manière réaliste, faire preuve de gratitude et donner sans rien attendre en retour.