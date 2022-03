Un Québécois en vedette sur Netflix

Des cinq artisans vedettes de la nouvelle téléréalité de Netflix, Making Fun (Les artisans du fun), un se démarque particulièrement: Canadian Pat. L’ébéniste est un Québécois, Patrick Laperrière. Il participe ici à sa toute première émission télé. « Je n’y crois pas encore », dit-il en entrevue au Journal à propos de cette expérience plus grande que nature.

Dans Making Fun, animée par le populaire artisan américain Jimmy DiResta, on fait la rencontre de cinq hommes barbus qui fabriquent des objets inusités d’après les idées originales d’enfants.

Alors que DiResta joue le rôle du grognon qui n’aime pas les jeunes, Canadian Pat, lui, est le clown du groupe. Portant une chemise sans manche, il n’hésite pas à lancer à l'occasion des phrases en français, sous les regards incrédules de ses comparses.

Canadian Pat, c’est Patrick Laperrière, un ébéniste de Shawinigan de 42 ans. Il y a quelques années, grâce à la chaîne YouTube qu’il avait lancée, le tourneur de bois est entré en contact avec d’autres artisans américains. Parmi ceux-ci se trouvait Paul Jackman. Ce dernier a présenté Laperrière à ses amis artisans, dont DiResta.

Après avoir réalisé ensemble une gigantesque chaise Adirondack, Jackman, DiResta, Laperrière et leurs amis ont été approchés par un producteur télé. De fil en aiguille est arrivé le projet de Making Fun, pour Netflix.

Courtoisie

Dans une bulle

Pour Patrick Laperrière, il s’agit d’une toute première expérience à la télé. Et pas n’importe laquelle! « À part Jimmy, c’était pas mal à tous notre première expérience en télé, dit-il. On ne savait pas comment se positionner là-dedans. Il y a une différence entre faire des vidéos dans ton sous-sol et avoir dix caméras de Netflix dans ta face! C’était impressionnant. »

Le tournage s’est déroulé au printemps 2021 sur la propriété de DiResta dans le petit village d’East Durham, dans le nord de l’État de New York. « On a tourné d’avril à juillet, dit Patrick Laperrière. Pendant ces trois mois-là, la COVID n’existait plus. On avait une méga bulle. On ne sortait pas de là. »

Canadian Pat

Avant de commencer le tournage, l’équipe de production a suggéré à Patrick Laperrière de prendre le personnage de Canadian Pat. « Au début, je n’étais pas certain de vouloir me faire appeler comme ça, reconnaît-il. Je n’avais pas l’impression de représenter tout le Canada. Mais après, j’ai compris que ça pouvait avoir un hook (accroche). »

Pendant le tournage, quand Patrick Laperrière ne savait pas comment dire une phrase en anglais, le réalisateur Mike Odair (Duck Dynasty) lui disait même de la dire en français. « Le Canadian Pat un peu funny, j’ai appris à vivre avec lui. Je ne m’attendais pas à ce que les enfants capotent comme ça sur le personnage! »

Premières fois

Dans la première saison de Making Fun, le Québécois et ses quatre comparses doivent notamment construire un T-Rex qui crache des tacos, deux vélos-licornes et une guitare-bateau. « On avait environ une vingtaine d’heures par épisode, dit Patrick Laperrière. C’était très court! En plus, c’était toujours la première fois qu’on faisait ça. Je n'ai jamais fait ça, moi, une guitare qui flotte! [rires] »

Normalement, l’équipe de Making Fun devrait savoir d’ici la fin du mois si Netflix leur donne le feu vert pour tourner une deuxième saison. Si l’émission ne revient pas, Patrick Laperrière continuera à faire du contenu pour ses réseaux sociaux. Il serait aussi ravi de se retrouver dans un projet télé québécois. « J’aimerais vraiment ça. »

Dix questions à Patrick Laperrière, alias Canadian Pat

Quel est ton parcours?

«Je suis né à Shawinigan, Lac-à-la-Tortue pour être plus précis. J’ai grandi là et j’y ai travaillé une bonne partie de mon adolescence. Jusqu’à il n’y a pas très longtemps, je travaillais encore là pour l’ébénisterie familiale, avec mon grand-père et ma grand-mère. »

« Quand mon grand-père a fermé son atelier, je me retrouvais un peu avec rien. Je ne savais plus trop où aller. J’ai décidé de commencer un bacc en communications. J’ai fait en même temps un DEP en graphisme à Trois-Rivières. Quand je suis sorti de là, je trouvais qu’il manquait un peu de fun là-dedans. Comme je n’avais pas assez de dettes d’études, je me suis dit : allons à l’École de l’humour! [rires] »

Avais-tu la volonté de travailler en humour à ce moment-là?

« Au départ, oui. Mais j’ai 42 ans aujourd’hui et je me demande encore ce que je veux faire dans la vie. Après l’École de l’humour, j’ai travaillé quatre ou cinq ans derrière la caméra. J’ai ensuite décidé de partir mon propre projet de vidéos d’ébénisterie. Je faisais tout moi-même, la vidéo, le graphisme, le montage. C’est un projet qui réunissait à peu près toutes les compétences que j’avais. »

Grâce à YouTube, tu as pu rencontrer d’autres artisans américains?

« Oui, le premier a été Paul Jackman. À l’époque, je parlais zéro anglais! Les premiers échanges qu’on a eus, c’était sur Messenger et j’utilisais Google Translate en même temps! Cette année-là, je suis allé le voir chez lui à Salem. Quand je suis arrivé là-bas, ç’aurait été plus simple de se communiquer en signaux de fumée! [rires] C’était une première rencontre bizarre. Mais j’ai fini par apprendre des mots, parce que c’était des choses qui m’intéressaient. Et j’ai finalement été capable de commander autre chose que du bacon au restaurant [rires]. »

Dans Making Fun, les enfants vous parlent via des écrans. Avez-vous eu cette idée en raison de la pandémie?

« Effectivement. On aurait aimé avoir les enfants sur place. Mais on a filmé en plein milieu de la pandémie. C’était donc plus facile pour nous d’y aller avec des rencontres Zoom. Aussi, on avait des enfants de la Californie. D’autres de l’Ohio. Ç’aurait été compliqué de tous les faire venir. Et je pense que ça marche très bien, les écrans. Il y a comme une distance qui se crée entre les boss, qui sont les enfants, et nous, qui sommes dans l’atelier. »

Est-ce que tout est écrit à l’avance dans l’émission?

« Non, il n’y a absolument rien d’écrit. Les projets sont des vraies idées d’enfant. On sélectionne ceux qu’on veut réaliser. On les choisit d’abord parce qu’on est capable de les faire. On est tous un peu des « Jacks of all trades » (hommes à tout faire]. Je suis plus spécialisé dans le tournage sur bois. Graz, lui, ce sont les couteaux et le métal. Jimmy et Paul, ce sont vraiment les deux génies créatifs. »

Où avez-vous tourné l’émission?

« Sur la propriété de Jimmy (DiResta). Tout ce qui est raconté dans l’introduction de l’émission est vrai. Il a travaillé à New York longtemps et à un moment donné, il s’est tanné de la ville. Il a décidé de s’acheter de quoi dans le nord de l’État de New York. C’est là où il a bâti la grosse shop. Il a amassé plein d’outils. Il a aussi vraiment beaucoup de terrain. Toutes les caméras de tournage étaient directement sur son terrain. C’était parfait. »

Sachant que tu es l’étranger francophone du groupe, est-ce que les producteurs ont essayé de faire l’émission sans toi au début?

« En fait, au début, le principal conflit, c’est qu’on nous disait : ah non, pas un autre show avec cinq barbus blancs! Mais on n’a pas été « casté » (sélectionné) du tout. On était des amis. Au départ, il y en a qui voulaient plus de diversité [dans l’équipe], mais on est cinq amis. On voulait faire le show ensemble. [...] Justine Silva a travaillé comme « ghost builder » [travailleur dans l’ombre] sur l’émission dans les premiers épisodes. Elle faisait un travail incroyable. À un moment donné, on lui a demandé si elle voulait faire un épisode avec nous [devant la caméra]. On ne l’a pas invitée parce qu’on avait besoin d’une femme. Elle était là parce qu’elle faisait partie de la gang. Si on fait une deuxième saison, j’espère qu’elle sera là. »

As-tu parlé aux autres gars depuis que l’émission est sortie?

« On se parle à tous les jours. On s’envoie des articles. La semaine dernière, on s’est tous rendu à East Durham [où a été tournée l’émission]. Étant donné que c’est Netflix, il n’y avait pas de première prévue. Mais nous, on a décidé d’organiser notre propre première. On a loué une petite salle de cinéma là-bas et on a invité le village. On s’est fait un petit tapis rouge. Les gens là-bas étaient super contents. On a visionné quatre épisodes avec la communauté. »

Serais-tu intéressé à faire un projet au Québec?

« Connais-tu des producteurs? [rires] C’est sûr que ça m’intéresserait. J’aimerais vraiment, vraiment ça. Évidemment que j’aimerais avoir un truc comme ça [une version québécoise de Making Fun]. »

« Ce que j’aime de cette émission, c’est que ce n’est pas une émission de rénovation traditionnelle. Ce n’est pas une compétition non plus. Ce sont vraiment juste des artisans qui travaillent ensemble, pour avoir du fun. C’est comme ça que le titre est venu, dans le fond. Parce qu’on rirait un de l’autre et qu’on avait du plaisir, le réalisateur a fait : Making Fun! Voilà, c’était tellement ça. »

Dans l’émission, vous fabriquez notamment un T-Rex qui crache des tacos et une guitare-bateau. Qu’arrive-t-il avec ces objets après le tournage?

« Pour l’instant, ils sont en entreposage. Je parlais justement à Paul [Jackman] et je lui disais que ce serait le fun qu’on se promène sur l’eau en guitare-bateau au Québec. Juste pour le « happening ». Pour l’instant, c’est la propriété de Netflix. Je trouverais ça tellement dommage que les objets soient en entreposage une année et qu’ils soient ensuite jetés aux vidanges. Je crois qu’on pourrait peut-être les vendre aux enchères et que les profits soient donnés à une œuvre de charité pour les enfants. »

