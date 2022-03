Une autre défaite pour les Flyers avant d’affronter le CH

Avant de recevoir la visite du Canadien de Montréal dimanche, les Flyers de Philadelphie ont subi une défaite de 3 à 1 contre les Hurricanes de la Caroline, samedi, à Raleigh.

Somme toute, Martin Jones a plutôt bien fait devant le filet des Flyers, ayant repoussé 33 des 35 rondelles dirigées vers lui. Carter Hart devrait logiquement être le gardien de Philadelphie contre le Tricolore.

Dans le match de samedi, Steven Lorentz a touché la cible pour les Hurricanes le premier, en début de deuxième période. En récoltant une mention d’aide, son coéquipier Derek Stepan a alors obtenu son 500e point dans la Ligue nationale de hockey, et ce, à son 800e match.

Le Québécois Derick Brassard, pour sa part, a répliqué avant la fin du deuxième engagement, inscrivant son 200e but en carrière, son sixième de la campagne.

Jordan Martinook a inscrit le but vainqueur des Canes avec moins de quatre minutes à écouler à la troisième période, avant que Sebastian Aho, avec son 26e filet de la saison, marque dans un filet désert pour conclure la rencontre.

Les Flyers, qui ont perdu leurs deux derniers matchs, présentent maintenant une fiche de 18-30-10; ils occupent le huitième et dernier rang de la section Métropolitaine.

Plus tôt cette saison, soit le 16 décembre, le CH et les Flyers s’étaient affrontés à Montréal. Cayden Primeau et le Canadien l’avaient alors emporté 3 à 2 au terme des tirs de barrage. Malgré la défaite, Hart avait réussi 38 arrêts devant le filet des Flyers.

Robert Thomas s’éclate à Nashville

Dans une rencontre disputée à Nashville, en après-midi, l'attaquant Robert Thomas a marqué tard en troisième période pour faire pencher la balance en faveur des Blues de St. Louis.

Thomas, qui a totalisé quatre points, et David Perron ont chacun inscrit un doublé dans cette victoire de 7 à 4 contre les Predators.

Le pointage final ne représente pas bien l’allure de la rencontre: les deux équipes étaient à égalité après 57 minutes. Or, après le but décisif de Thomas, Perron et Justin Faulk ont chacun marqué dans un filet désert.

Dans la défaite, Matt Duchene s’est signalé avec deux buts et une mention d’aide. Il a atteint, au passage, le plateau des 30 buts en une saison pour la troisième fois de sa carrière.

Brandon Saad et Torey Krug ont été les autres marqueurs des Blues, tandis que Jordan Kyrou a bouclé la rencontre avec trois mentions d’aide.