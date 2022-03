Vivre de sa passion et la partager

Comme le dit la populaire citation, il est préférable de vivre ses rêves que de rêver sa vie.

De nombreux individus se questionnent à savoir ce qu’ils feront à la retraite. D’autres personnes, pour leur part, se demandent comment elles pourraient changer de carrière ou la réorienter, tandis que d’autres, plus jeunes, s’interrogent comment en entreprendre une nouvelle.

Des chiffres

Selon les plus récentes données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les activités reliées à la chasse, à la pêche et au piégeage créent ou maintiennent 12 250 emplois équivalents à temps plein. De ce nombre, 6337 relèvent de la chasse, 5766 de la pêche et 147 du piégeage.

Il s’agit là d’un moteur économique important propulsé par les efforts constants des nombreux pourvoyeurs, aubergistes de la forêt, zecs, réserves fauniques et autres acteurs du domaine.

Photo courtoisie

Des possibilités

Avec une fréquentation de près de 9,4 millions de jours-visites, la société d’État a besoin de bras pour répondre aux attentes de sa clientèle qui souhaite se ressourcer et se divertir sur un territoire de 52 000 km2, plus vaste qu’un pays comme le Costa Rica.

Lors d’une récente conférence visuelle, Simon Boivin, de la Sépaq, soulignait l’importance de la main-d’œuvre à la grandeur du réseau composé de 7250 sites de camping, 727 chalets, 701 hébergements en prêt-à-camper, plus de 1000 km de sentiers de randonnées, 24 centres de découverte et de services et plus de 13 000 lacs.

Bon an mal an, c’est près de 3000 personnes qui y travaillent. Comme partout ailleurs, depuis la pandémie, il manque de travailleurs et de travailleuses.

Inspirant

« Plusieurs personnes trépignent d’impatience dans l’attente des quelques jours dans l’année où ils se retrouveront dans le bois pour vivre enfin leur passion à fond. Ils ne réalisent pas toujours qu’ils pourraient en faire leur gagne-pain. Que leur terrain de jeu pourrait devenir leur bureau, grandeur nature, explique ce gestionnaire des réseaux fauniques. Les employés sont au cœur de l’expérience qui sera vécue par les chasseurs et les pêcheurs qui viennent s’évader et vivre des moments magiques dans l’arrière-pays. Leur rôle est important au niveau de l’accès offert aux territoires et dans le transfert des connaissances à ceux qui commencent à s’adonner à ces pratiques. »

« Il y a des opportunités de travail un peu partout au Québec pour des gens qui proviennent de tous les milieux et de toutes les générations. Des emplois parfaits pour ceux qui ne sont pas faits pour rester derrière un bureau huit heures par jour. Il y a présentement plus du quart des employés de la Sépaq qui ont 55 ans et plus. L’été, nous embauchons également de nombreux étudiants, et l’année dernière, notre doyen avait 84 ans », souligne à la blague M. Boivin.

« Les postes disponibles sont notamment ceux de préposés aux activités qui assurent l’entretien du territoire confié à travers différentes tâches, qui voient à la propreté des lieux, à l’approvisionnement et à l’accueil des clients de son secteur. Les réserves fauniques recherchent aussi des ouvriers certifiés d’entretien en lien avec les métiers du bâtiment. Si la nature vous appelle, écoutez votre cœur et jetez un œil aux offres disponibles sur notre site internet », conclut Simon Boivin, de la Sépaq.