L’armée russe avance encore

Les fronts de bataille se sont multipliés sur le territoire ukrainien. L’armée russe pénètre de plus en plus dans le centre et dans l’ouest du pays.

Kyïv est pratiquement encerclée, comme Marioupol. Plusieurs villes qui n’avaient pas encore été bombardées subissent à présent des bombardements intenses : Dnipro, Vinnytsia et Volnovakha, par exemple. Selon le président ukrainien, plusieurs petites villes auraient été rasées.

Les forces armées ukrainiennes continuent à dire que la résistance des Ukrainiens est plus forte que ce que les Russes anticipaient. Les problèmes d’approvisionnement de l’armée russe seraient de plus en plus considérables. Un troisième général russe est mort au combat.

Selon les Ukrainiens, des soldats russes auraient été capturés par milliers alors qu’ils tentaient de fuir vers la Russie. Les frappes russes se feraient aussi au hasard. Les soldats russes qui occupent Kharkiv auraient reçu l’ordre de tirer sur les femmes et les enfants. Cependant, les autorités ukrainiennes n’ont donné aucun détail sur ces dernières informations qui semblent davantage de nature propagandiste plutôt que réelles.

Les présidents français et allemand se sont entretenus hier pendant 90 minutes avec Vladimir Poutine. Sans résultat tangible. Les autorités ukrainiennes sont à présent persuadées que Poutine veut envahir toute l’Ukraine et qu’il refusera de négocier avant ce moment.

Dangereuse escalade

Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a averti que les convois d’aide militaire à destination de l’armée ukrainienne pourraient être considérés comme des cibles légitimes par l’armée russe.

Le chef de l’OTAN a répliqué qu’il s’agirait d’une dangereuse escalade. Le gouvernement américain a indiqué qu’il enverrait encore davantage d’armement.

Kyïv

Photo AFP

« Nous avons environ 1300 militaires (ukrainiens) qui ont péri » depuis le début du conflit, le 24 février, a indiqué hier le président ukrainien Zelensky. Il donnait un tel chiffre pour la première fois, selon l’AFP.

Kharkiv

Photo AFP

Un entrepôt abritant des wagons de tramway a été détruit à Kharkiv.

Marioupol

Photo AFP

Une image satellite de Marioupol, aux abords d’un hôpital détruit par les Russes mercredi.