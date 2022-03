Laurent Dubreuil passe à l’histoire en remportant le titre de la Coupe du monde

Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil a réalisé un objectif de carrière, hier, en remportant le titre de champion de la Coupe du monde sur 500m, devenant seulement le deuxième Canadien de l’histoire à réussir pareil exploit au sprint.

Meneur au classement cumulatif depuis la deuxième étape, Dubreuil a confirmé son titre en terminant au 4e rang de la finale de la Coupe du monde disputée à Heerenveen aux Pays-Bas pour conclure une semaine qui restera à jamais gravée dans sa mémoire.

Il conclut sa meilleure saison en carrière avec 614 points pour devancer les Japonais Tatsuya Shinhama (586) et Wataru Morishige (555). «C’est une fin à la Cendrillon, a-t-il imagé au sujet de son résultat positif à la COVID-19 qui a ruiné son mondial sprint et mis en péril sa participation à la finale de la Coupe du monde. C’est super de remporter une médaille aux Olympiques et au mondial, mais le titre de la Coupe du monde prouve que tu as été le meilleur toute la saison et non pas seulement une journée. J’ai toujours accordé beaucoup d’importance à la constance.»

«C’était un objectif de longue date de remporter ce titre que j’ai toujours voulu accomplir, d’ajouter Dubreuil. Une seule mauvaise course peut ruiner tes chances et c’est pourquoi c’est aussi exigeant de réussir.»

«Plus grande valeur»

Si une médaille olympique et au mondial sont plus prestigieuses, Dubreuil accorde une plus grande valeur à ce qu’il vient de réussir. «J’ai toujours considéré le champion de la Coupe du monde comme le meilleur patineur de la saison et non le gagnant du championnat mondial. C’est assez incroyable d’être le meilleur patineur sur toute une saison. J’ai connu ma meilleure saison en carrière. J’ai gagné neuf médailles en neuf courses avant d’arriver à la finale et malgré tout je n’étais pas assuré de gagner le titre. La compétition a été ouverte pendant quatre mois et ça me rend fier d’avoir terminé au premier rang.»

Dubreuil avait pris le 2e rang en 2015 et 2021 dans une saison écourtée par la pandémie et la 3e place en 2020.

Premier Québécois

Légende du patinage de vitesse longue piste, Jeremy Wotherspoon a remporté ce titre à huit reprises. Dubreuil devient le deuxième Canadien et le premier Québécois à réussir l’exploit. Trois autres Canadiens ont remporté un titre de la Coupe du monde sur d’autres distances.

Quadruple médaillé olympique, Gaétan Boucher aurait pu réussir, mais le circuit de la Coupe du monde a vu le jour seulement en 1985 alors qu’il avait connu ses grandes années, notamment avec ses trois podiums aux Jeux de 1984.

«Gaétan était considéré comme un mi homme, mi Dieu par les gens du patinage de l’âge de mes parents, a raconté Dubreuil dont les parents ont pris part aux Jeux, et de savoir qu’il était le seul patineur québécois qui aurait été capable de remporter ce titre me rend fier. Mes parents me disaient que Gaétan était incroyable de battre les Soviets et j’étais impressionné.»

Dubreuil souhaite lui aussi inciter les plus jeunes à suivre ses traces. «Je ne suis pas Gaétan, mais je comprends que je peux inspirer les jeunes et avoir un impact. Comme humain, ça serait passer à côté de quelque chose de ne pas saisir cette opportunité. Je veux être un modèle positif et aider les autres. Ça fait 24 ans, mais je me souviens encore de la visite de Sylvain Bouchard à mon école après les Jeux de Nagano en 1998.»

Bouchard avait terminé en 4e place sur 500m et en 5e position sur 1000m à Nagano.

Stratégie payante

Écarté du podium pour la première fois de la saison en Coupe du monde en dix courses, Dubreuil n’avait aucun regret, lui qui a cédé 0 s 002 à Morishige. «J’aurais aimé terminer avec une médaille, mais c’était un objectif secondaire, a-t-il résumé. Gagner une médaille de plus ou de moins n’aurait rien changé alors que l’objectif était de remporter mon premier titre de champion de la Coupe du monde.»

«Je devais limiter les risques de tomber et j’ai couru à 98 ou 99 pour cent d’intensité, de poursuivre le médaillé d’argent aux Jeux de Pékin sur 1000m. Cette stratégie m’a peut être coûté l’argent puisque j’ai terminé à seulement 0 s 02 de Piotr Michalski, mais ça m’a peut être aussi empêcher de tomber dans le deuxième virage.»

