Le Drakkar balaie l’Armada

Le Drakkar de Baie-Comeau a complété son balayage sur l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche après-midi, quand il a signé un gain de 2-0 devant 1279 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victorieux par la marque de 5-4 la veille, les Vikings du navire sont revenus à la charge avec une performance collective de qualité pour ainsi s’approprier les honneurs de ce programme double.

Inspirés en attaque par le vétéran de 20 ans Benjamin Corbeil et en défense par le gardien de but Olivier Adam, les Nord-Côtiers ont vite donné le ton au match et ont su maintenir la cadence jusqu’à la fin.

Meilleur pointeur de son équipe, Corbeil a disputé un autre fort match avec une paire de buts. Le numéro 12 a ouvert le pointage en première avant de profiter d’un jeu de puissance pour doubler l’avance des siens au début du deuxième tiers.

Victimes d’un cinquième revers d’affilée, les visiteurs ont bien tenté la remontée, mais ont fait face à un homme masqué en grande forme, qui a récolté son quatrième blanchissage de la saison grâce à 31 arrêts.

«Les gars se sont bien battus et avaient les bonnes intentions. Cela n’a pas toujours été parfait, mais quand il y a eu des petites erreurs, Olivier (Adam) a été là pour les réparer», a commenté l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Après avoir balayé l’Océanic de Rimouski, une semaine plus tôt, le Drakkar revient à la charge et répète le même scénario gagnant avec ce quatrième triomphe à ses cinq dernières sorties.

«C’est souvent ce qui se produit avec une jeune équipe. Il y a des hauts et des bas. Les choses se passent bien présentement. Les gars jouent bien collectivement. Ils sont engagés et cela nous donne des résultats positifs», a ajouté le patron derrière le banc.

Les unités spéciales ont aussi fait la différence dans cette 15e victoire de la campagne. En plus de marquer une fois avec leur attaque à cinq, les Baie-Comois ont blanchi l’ennemi à trois reprises en plus d’écouler une infériorité de cinq minutes au cours de la première période.

En bref

Les membres de l’équipage bénéficieront de quelques jours de congé avant de reprendre bientôt la mer en direction de l’Abitibi...Ils s’attaqueront à une imposante série de trois parties en trois jours dans l’ouest de la province, le week-end prochain.

