Les conservateurs et la Loi 21

Le 28 mars 2019, j’étais avec Andrew Scheer à Québec pour un discours devant la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Le hasard a fait en sorte que c’était la même journée que le dépôt du projet de loi 21 par le ministre Simon Jolin-Barrette.

Comme chef de cabinet, je savais que le dossier de la laïcité allait être un enjeu sensible dans le caucus. Les députés du Québec demandaient la non-intervention d’un gouvernement devant les tribunaux tandis qu’un bon nombre de députés à l’extérieur du Québec voulaient que le parti s’engage à contester la future loi devant les tribunaux.

La position

Dès notre arrivée à l’Hôtel Plaza Québec, j’ai pris du temps avec M. Scheer pour réviser son discours, mais surtout pour discuter de notre plan de match par rapport au projet de loi 21.

Heureusement, on a pu prendre connaissance des grandes lignes du projet de loi avant que M. Scheer prenne la parole devant les membres de la CCIQ. Avec mes collègues qui étaient restés au bureau à Ottawa, on a finalisé les lignes pendant que M. Scheer prononçait son allocution.

On avait eu le temps de consulter quelques députés pour être certain qu’on n’allait pas se mettre les pieds dans les plats.

Notre position se résumait ainsi : on ne va pas déposer un tel projet de loi au fédéral, on va respecter les décisions de l’Assemblée nationale et on ne va pas intervenir devant les tribunaux.

Après son discours, en mêlée de presse, M. Scheer a répondu aux questions des médias et a livré notre message sur le projet de loi 21 dans les deux langues.

Campagne électorale

Au premier jour de la campagne électorale en 2019, on savait que les questions sur la laïcité allaient revenir. En route vers Trois-Rivières pour notre premier événement de campagne, j’ai revalidé les messages avec M. Scheer sur le projet de loi 21.

On garde notre position. Durant toute la campagne, on n’a jamais eu de problème autant au Québec que dans les autres provinces.

En 2021, Erin O’Toole avait la même position qu’Andrew Scheer. Une position qui a été saluée par le premier ministre du Québec, François Legault.

Après la dernière campagne électorale, des députés conservateurs majoritairement de l’Ouest ont mis de la pression pour qu’Erin O’Toole change sa position sur la Loi 21. Ils voulaient que le chef conservateur demande au gouvernement fédéral de demander sur le champ le statut d’intervenant dans le cas de la Loi 21.

À ce moment, les députés québécois ont clairement exprimé leur désaccord et ils ont même évoqué qu’ils pourraient perdre leur siège si le parti changeait sa position.

Chefferie 2022

Dès les premiers instants de sa campagne à la direction du PCC, jeudi, Jean Charest a clairement expliqué qu’il était contre la Loi 21 et que « si l’affaire va à la Cour suprême, le gouvernement fédéral s’exprimera. »

La position de M. Charest est en ligne directe avec son engagement politique. Cependant, c’est contraire à la position traditionnelle du PCC, donc celle du caucus du Québec.

À l’heure actuelle, plusieurs députés conservateurs à l’extérieur du Québec doivent se poser des questions. Comment est-ce possible que nos collègues québécois appuient un candidat avec une telle position sur la Loi 21? Étaient-ils vraiment sérieux quand ils disaient qu’on ne devait pas changer notre position?

Il reste une variable à connaître. Comment Pierre Poilievre va-t-il se positionner sur cet enjeu? Il pourrait devenir le défenseur de la position du caucus du Québec.

Au cours des prochains mois, ce n’est pas seulement la position du parti sur la Loi 21 qui se joue, mais l’influence des députés québécois au sein du caucus national.