Les parenthèses françaises d’Antoine Bertrand

En allant tourner la comédie Le petit locataire en France il y a quelques années, Antoine Bertrand a eu « un coup de foudre amical » pour deux de ses partenaires de jeu, les acteurs français Philippe Rebbot et Côme Levin. En voyant cette amitié naître devant sa caméra, la réalisatrice Nadège Loiseau a promis aux trois comédiens qu’ellen écrirait son film suivant pour eux. Chose promise, chose due...

Trois ans après la sortie du Petit locataire, Antoine Bertrand, Philippe Rebbot et Côme Levin se sont donc retrouvés avec bonheur à l’automne 2019 sur le plateau de tournage de Trois fois rien, le nouveau film de Nadège Loiseau qui prend l’affiche en France et au Québec dans quelques jours. Entre drame et comédie, le long métrage relate le parcours de trois hommes sans abri dont le quotidien est chamboulé après avoir gagné 300 000 euros à la loterie.

« Nadège [Loiseau] s’est inspirée de nous et de notre amitié pour écrire cette histoire et ces personnages », explique Antoine Bertrand, joint plus tôt cette semaine en France où il fait la promotion du film.

« Sur le plateau du Petit locataire, on était toujours en train de s’amuser et d’essayer de se faire rire, Philippe, Côme et moi. Ç’a tout de suite cliqué entre nous et Nadège a été témoin de ce coup de foudre amical. Elle nous a dit qu’elle allait écrire un film pour nous. Mais neuf fois sur dix, ce genre de promesse ne se concrétise pas. Mais elle, elle l’a fait. »

Photo courtoisie, MK2 MILE END

Dans Trois fois rien, Antoine Bertrand se glisse dans la peau de Nicolas Grenier, alias Brindille, un Québécois qui s’est retrouvé sans le sou, dans les rues de Paris, à la suite d’une succession de malchances.

« Ça peut aller très vite, la rue, rappelle l’acteur de 44 ans. Dans le cas de Brindille, ça part d’une séparation qui est suivie d’une peine d’amour, d’une dépression, de l’absence d’amis et du fait qu’il est en France, loin de chez lui.

« Quand tu joues un personnage comme ça, tu te mets à t’intéresser aux gens qui vivent dans la rue, et tu te rends compte que ça va contre tous les instincts que tu as eus toute ta vie. On passe nos vies à essayer de regarder ailleurs quand on les voit, comme s’ils n’existaient pas. Mais moi, mon travail d’acteur, c’est d’observer. Et c’est aussi ce que Nadège a fait avec son film. Elle pose un regard sur ces gens-là, mais elle ne le fait jamais en les regardant de haut. Ça nous permet de voir leur humanité, mais aussi leur drôlerie parce que c’est une comédie où on rit en plus d’être ému. Son film est une invitation à regarder l’humanité des gens plutôt que leur condition. »

Garder son accent

En campant un personnage québécois, l’acteur de Louis Cyr n’a pas eu du tout à modifier son accent pour le tournage. Il s’est même permis de lancer à quelques occasions dans le film certains jurons bien de chez nous.

« J’aime le fait que mon personnage soit Québécois et que ce ne soit pas du tout un enjeu dans le film, insiste Antoine Bertrand. C’est juste un gars comme un autre qui s’est retrouvé en situation d’itinérance.

Photo courtoise, MK2 MILE END

« Ce qui me fait aussi plaisir en présentant le film cette semaine en France, c’est que personne ne me parle de mon accent après les projections. Je trouve qu’il y a eu une avancée par rapport à cela. Je me souviens d’une représentation de Louis Cyr en France il y a une dizaine d’années où une dame nous avait demandé pourquoi il n’y avait pas de sous-titres. On voit de moins en moins cela aujourd’hui. »

Trois fois rien a aussi permis à Antoine Bertrand d’explorer une tonalité qu’il apprécie particulièrement : le tragicomique.

« Je me sens bien dans ce registre parce que je porte cela en moi, précise-t-il. La raison pour laquelle j’ai besoin de faire le clown autant, c’est pour me protéger de mon hypersensibilité. Ça explique pourquoi je suis comme ça. »

C’est le succès de la comédie Starbuck, en France, qui a ouvert les portes de l’Hexagone à Antoine Bertrand, il y a quelques années. Depuis, le Québécois a notamment donné la réplique à Omar Sy (Lupin) dans la comédie dramatique Demain tout commence, sortie en 2016. Le public français le verra aussi jouer aux côtés de Gérard Lanvin dans la comédie J’adore ce que vous faites, attendue en salle en mai.

« J’aborde ces projets-là comme des parenthèses françaises, explique-t-il. C’est comme un bonus. Ça me donne l’occasion de voir du nouveau monde et de raconter d’autres histoires. Ça me permet aussi d’en faire moins chez nous et de ne pas écœurer le monde avec ma présence », conclut-il en riant.

Trois fois rien prend l’affiche le 18 mars.