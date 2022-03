L’Océanic s’impose sans problème face aux Cataractes

RIMOUSKI | L’Océanic a gardé les pieds sur terre après son écrasante victoire de 9 à 2 vendredi, contre les Remparts de Québec, pour y coller une deuxième solide performance à domicile dans un gain de 3 à 1 contre les Cataractes de Shawinigan, ce dimanche après-midi, à Rimouski.

Jacob Mathieu a marqué deux buts pour les gagnants, l’autre étant l’œuvre de Maxim Coursol. La réplique est venue de Lorenzo Canonica.

« Les gars se sont bien préparés contre deux clubs de tête. Je suis bien fier d’eux. Coursol, à 16 ans, marque le but gagnant. Mathieu va chercher deux gros buts. La meilleure défensive, c’est de garder l’action dans le territoire adverse, ce que nous avons bien fait », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Première période assez partagée, comme l’indiquent les chiffres des lancers de 8 contre 8. Jacob Mathieu a marqué le seul but de cet engagement pour donner les devants à l’Océanic sur une belle remise de Xavier Cormier du haut des cercles de mise en jeu, Zachary Lessard était complice aussi.

Du jeu mou

Les visiteurs ont failli créer l’égalité lorsque le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert, a joué mollement devant son filet, mais la rondelle a effleuré le poteau. En fin de période, les Cats croyaient avoir marqué, mais la rondelle avait été touchée plus haut que la limite permise.

L’Océanic a doublé son avance en milieu de deuxième période, lorsque Maxim Coursol a redirigé le lancer de la ligne bleue de Lessard pour battre le gardien des Cataractes.

Domination en deuxième

Les hommes de Serge Beausoleil ont dominé le deuxième engagement, mais ils ne sont pas parvenus à inscrire un 3e but, malgré 12 tirs. Gabriel Robert n’a fait face qu’à cinq lancers.

En début de troisième période, les Cataractes ont profité d’une pénalité infligée à Luka Verreault pour réduire l’écart à un but. Lorenzo Canonica a fait dévier le tir de William Veillette entre les jambières de Gabriel Robert.

En milieu d’engagement, Mathieu a porté la marque à 3 à 1 en faveur de l’Océanic, lorsqu’il s’est retrouvé fin seul dans l’enclave, bien alimenté par son capitaine, Ludovic Soucy, excellent en échec avant.

Le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert, a réalisé quelques gros arrêts en fin de match. Il a terminé la rencontre avec 23 arrêts.

L’Océanic compte toujours deux blessés en Alex Drover et en Alexandre Lefebvre. Liam Kidney a cédé sa place à Luke Coughlin. Les Cataractes étaient privés de six joueurs, dont les attaquants vedettes Mavrik Bourque et Xavier Bourgault. L’Océanic amorcera un voyage de quatre matchs en cinq jours sur la route mercredi, contre le Phoenix, à Sherbrooke.

