Née avec une malformation, elle peut enfin respirer normalement après 11 ans

Une jeune fille de 11 ans, née avec une importante malformation qui l'empêchait de respirer et qui risquait de lourdement l'handicaper, a été sauvée par un médecin de l'Hôpital de Montréal pour enfants et son équipe.

Christina avait un grave problème respiratoire à la naissance parce que sa trachée était bloquée par une tumeur qui n’était pas cancéreuse.

«Après plusieurs interventions, on nous avait mentionné que la condition de Christina était tellement grave qu’elle ne pourrait jamais parler. On devait quasiment prendre la décision si on allait la garder parmi nous ou la laisser partir. Elle avait moins d’un mois», explique sa mère, Frantzie Paul.

Elle est restée à l’hôpital sous haute surveillance pendant près de trois mois après sa naissance. Au total, Christina est restée un total de 895 jours à l’hôpital en espace de seulement 3 ans.

Son docteur lui a alors fait une trachéotomie, une incision au niveau du cou avec une canule.

Elle a vécu avec cette modification jusqu’à l’âge de onze ans. C'est en juin dernier qu'elle a finalement subi la grande opération pour reconstruire sa trachée et enlever complètement la tumeur.

«Ce qu’il fallait faire, c’est de prélever des morceaux de cartilage puisqu’il en fallait plusieurs de ses côtes et de faire une reconstruction à l’aide d’un moule pour permettre de faire une nouvelle trachée qui est en santé», décrit le docteur Sam Daniel, oto-rhino-laryngologiste de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

