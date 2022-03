Quand la COVID frappe, mieux vaut être vacciné

Je suis l’aînée (55 ans) d’une famille de trois dont la plus jeune vient de mourir. Notre cadette a toujours été plus ou moins ésotérique. Elle a eu sa période astrologique, puis sa période végé, puis c’est dans les produits naturels qu’elle a dirigé sa foi à fond de train. Elle a toujours tout vécu intensément. Quand la COVID est arrivée, elle s’est repliée sur elle-même et sa famille, comme aussi mon autre sœur et moi.

Puis on a recommencé à avoir de ses nouvelles quand la vaccination est apparue. Mais elle avait pété un plomb. Elle s’était mise à croire les idées farfelues de certains complotistes et à militer contre le vaccin. Rien de ce que ma sœur et moi lui disions pour la ramener à la raison ne l’atteignait. Elle est morte à 42 ans de la COVID et ses deux enfants la pleurent.

Une sœur

J’ai une personne anti-vaccin dans mon entourage et j’ai compris l’inutilité de m’acharner à essayer de la convaincre de se protéger tant elle était emmurée dans ses croyances. On peut juste espérer que la maladie les épargne et les pleurer s’ils en meurent.