«Star Académie»: se démarquer en chantant

Audrey-Louise, Éloi et Krystel abordent leur mise en danger pour le prochain Variété de «Star Académie», ce dimanche, comme une chance de pouvoir de se démarquer devant le public.

Après six semaines à trembler à chacune des mises en danger, les Académiciens semblent en effet avoir compris que c’est aussi une chance de pouvoir se présenter seul, et de pouvoir interpréter une chanson qui leur ressemble.

Krystel Mongeau espérait depuis quelques semaines être mise en évaluation, et en danger, pour avoir l’occasion de travailler individuellement avec les profs. «On vient à «Star Académie» pour ça, a-t-elle relevé en entrevue. Depuis le début, je chante avec des artistes, je me mets dans leur univers musical, mais j’avais maintenant le goût de montrer qui je suis. Le fait d’être en danger me permet aussi de savoir ce que j’ai à travailler, comment avancer et progresser.»

Après avoir longuement hésité, elle a finalement décidé de chanter «I Won’t Let Go», de Rascal Flatts. «Je sentais que c’était la bonne semaine pour chanter cette chanson, suite à la visite de ma fille, cette semaine. C’est un peu une promesse que je lui fais à travers ce texte. Même si elle n’a pas sa mère avec elle actuellement, quand je vais revenir à la maison, je vais être présente et je vais la soutenir dans tout. Cette chanson me parle énormément.»

Une autre maman

C’est également une première mise en danger pour Audrey-Louise Beauséjour qui voit un beau défi à relever avec la demande des profs d’ajouter un peu plus de personnalité à ses interprétations.

«J’ai joué beaucoup de rôles dans lesquels il ne fallait pas que je déroge d’une certaine mélodie, dans le cadre d’une comédie musicale, par exemple, a-t-elle dit. J’ai pris de bons plis pour une comédienne, moins bons pour une interprète. J’ai facilement tendance à imiter ou à m’inspirer des autres plutôt que de faire ma propre version.»

Après avoir choisi d’interpréter «L’amour existe encore» pour défendre sa place, elle a travaillé plusieurs jours pour trouver son propre phrasé et ses propres respirations dans la chanson, sans écouter la version de Céline Dion. «Quand on interprète les textes des autres, c’est plus facile de se mouvoir dans leur univers plutôt que de créer le nôtre.»

Audrey-Louise a aussi pu passer du temps durant la semaine avec sa petite fille de cinq mois. «J’étais vraiment contente de la voir, ça m’a fait du bien, ça m’a apporté beaucoup de bonheur. En même temps, je ne me sens pas prête à rentrer à la maison tout de suite. En fait, sa visite m’a donné toute l’énergie pour continuer jusqu’au bout.»

Force tranquille

Éloi Cummings est une force tranquille, malgré ses 16 ans. Cette seconde mise en danger ne l’a pas fait plier, même si l’annonce a été difficile à encaisser. «Je m’y attendais, mais il y a toujours un stress de se dire qu’on pourrait partir rapidement, a-t-il confié. Depuis le début de la semaine, je me répète que j’ai deux chances sur trois de rester.»

Le Madelinot n’a pas ménagé ses efforts pour travailler sur les choses pointées par les profs. «Je n’avais pas assez travaillé la semaine dernière. Je n’ai pas été 100 % dans mes affaires, mais je pense que ça n’arrivera plus. Ça n’aurait jamais dû arriver, en fait. Je me suis mis à fond dans le travail. Je veux être totalement prêt pour chaque Variété, et je mets tous les efforts qu’il faut.»

Pour convaincre le public et les profs de le garder, il va chanter «La balade d’Irving Whale» de Zachary Richard. «C’est une chanson que j’avais déjà faite en évaluation. Elle parle de mon coin de pays, des îles de la Madeleine. Je connais toute cette partie de l’histoire de la chanson, ça me permet d’être davantage dedans pour l’interprétation.»

S’il confie être un peu anxieux quant à l’issue du Variété, il s’est dit très heureux d’avoir pu faire visiter l’Académie à ses parents, cette semaine. «Je ne veux pas partir tout de suite, mais les recevoir à l’Académie, chez nous, ça m’a vraiment fait du bien. Pouvoir leur faire un câlin, ça me donne un coup de fouet pour les semaines à venir.»

