Symbolique Duo de Nous

Portés par un désir de création, un vent de liberté et un besoin de redéfinir leur place dans ce monde troublé par la pandémie, Pascale Bussières et Jean-François Casabonne ont formé le Duo de nous. Un projet créatif transformé en album-livret.

Pascale Bussières et Jean-François Casabonne sont des amis de longue date. Il était donc normal, lorsque ce dernier a commencé à écrire, qu’il invite sa comparse à se joindre à lui dans son élan créatif.

Espace de liberté dans une joie spontanée

Avec la complicité du photographe David Ospina (qui parvient à raconter en images verdoyantes la naissance du duo dans le livret-photos), les comédiens-chanteurs ont créé une œuvre de folk narratif qui leur ressemble : poétique, multidisciplinaire, symbolique, épurée et rassembleuse.

Chaque mois, pendant un an, le duo a lancé une pièce de cet album écrit et composé par Jean-François Casabonne. Leur manière de faire un pied de nez à tout ce qui se passait autour, additionné d’un besoin de se rassembler. D’où le nom : Duo de nous.

« On était dans la liberté de ce qu’on aime faire le plus au monde : créer, explique l’acteur. Cela s’est fait de manière organique. J’avais un spectacle qui était reporté, je me suis mis à penser à tous ces gens qui s’ennuyaient et j’ai composé une première toune. Lorsque Pascale est venue chez moi, on s’est mis à chanter ensemble et voilà. »

De cette création menée de manière très itinérante, selon les inspirations du moment, sont nées des pièces s’interrogeant sur le temps, l’ennui, la direction que prend l’humanité et le début et la fin de la vie.

Parmi les amis artistes invités, la chanteuse Jorane est venue déposer ses notes de violoncelle sur une chanson traitant de la beauté d’être phare pour l’autre.

L’emblème de ce projet ? La fougère.

« C’est une plante qui se propage, une plante de lien, explique l’auteur. Cela faisait sens dans le contexte de pandémie où nous vivions l’isolement sur tous les plans. La fougère s’étale dans la forêt et souhaite rencontrer tout ce qui l’entoure. Sortir de soi pour aller vers l’autre. »

Le duo aimerait bien faire un spectacle de cet album-livret créé dans la lenteur.

« De cette lenteur va naître un fruit qu’on ne connaît pas encore, peut-être un spectacle... ? On verra, on essaie de s’enchanter nous-mêmes », chuchote-t-il.

Pour écouter l’album complet de Duo de nous sur Bandcamp : https://casabonne.bandcamp.com/album/duo-de-nous