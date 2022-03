Tom Brady sort déjà de la retraite!

La retraite de Tom Brady était bidon. Le futur membre du Temple de la renommée sera bel et bien le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay à la prochaine saison.

C’est ce que le vétéran a lui-même révélé, dimanche, par l’entremise des réseaux sociaux. L’athlète de 44 ans avait pourtant annoncé sa retraite il y a quelques semaines à peine.

«Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place était toujours sur le terrain et non dans les estrades, a-t-il écrit. Ce moment viendra. Mais ce n'est pas maintenant. J'aime mes coéquipiers et j'aime ma famille, qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviens pour ma 23e saison. [C’est une] affaire inachevée.»

En 2021, Brady a totalisé 5316 verges et 43 touchés par la voie aérienne, subissant 12 interceptions. En carrière, il a remporté sept Super Bowl, dont six avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Triple récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NFL, il domine la ligue avec 84 520 verges par la passe, 624 touchés et 7263 relais effectués.

