Une 2e place au cumulatif pour Ivanie Blondin

Meneuse du départ groupé avant la dernière course, Ivanie Blondin a été écarté du podium pour la première fois de la saison et a glissé au 2e rang du classement cumulatif de la Coupe du monde.

Blondin a terminé la finale de la Coupe du monde en 4e place et Francesca Lollobrigida a remporté le bronze par 0 s 70 pour lui souffler le titre au cumulatif. L’Italienne termine la saison avec 602 points comparativement à 578 pour la Franco-Ontarienne.

«Je suis déçue d’avoir perdu le premier rang, mais je peux être fière de ma deuxième place, a résumé Blondin qui avait remporté le titre en 2020 ainsi qu’en 2015. Je n’affichais pas la même forme qu’aux Jeux et cela a paru dans mes résultats. Je suis fatiguée et je n’étais pas à point mentalement. L’Italienne a bien joué son jeu et elle a été forte mentalement.»

«C’est bien réel le blues d’après les Jeux olympiques, de poursuivre Blondin. C’est normal de vivre des hauts et des bas après une période aussi intense. Personne ne réagit de la même façon, mais tu dois prendre une pause mentale si tu en as besoin. J’ai tenté d’annuler mon billet d’avion pour me rendre au championnat mondial toutes distances la semaine dernière en Norvège, mais je n’ai pas réussi.»

Le cyclisme dans la mire

Médaillée d’or à la poursuite en équipe et d’argent au départ groupé aux Jeux olympiques de Pékin, Blondin jongle avec ses options. «C’est incroyable d’avoir remporté deux médailles aux Jeux, mais je ne sais pas ce que le futur me réserve, a-t-elle mentionné. Je vais continuer la compétition l’an prochain, mais je pourrais m’entraîner en vélo cet été pour un changement ou pour voir où ça peut me mener. Ça pourrait être le vélo sur route, mais aussi sur piste.»

À l’époque où elle patinait en courte piste, Blondin avait pris part au championnat canadien junior sur piste. «Je m’étais qualifiée pour le championnat mondial, mais l’équipe nationale de courte piste ne voulait que j’y participe, a-t-elle souligné. Il y avait aussi que je devais payer mon voyage.»

L’option de déménager à Québec pour s’entraîner au nouveau Centre de glaces comme le fera sa coéquipière Valérie Maltais n’est toutefois pas dans les cartes. «Mon mari est Hongrois, sa carrière achève et on planifie de rester à Calgary.»

Maltais satisfaite

Maltais a connu une journée très occupée avec trois épreuves au menu. Elle a terminé en 7e place au 1000m et au 3000m ainsi qu’au départ groupé. «Le chiffre sept était le numéro chanceux. Ma 7e place au départ groupé me permet de terminer en 5e position au classement cumulatif, ce qui est mon meilleur résultat en carrière. Je suis consciente qu’il y avait des absentes, mais ça fait partie de la réalité.»

Ancienne patineuse courte piste et médaillée d’argent au relais 3000m aux Jeux de Sotchi en 2014, Maltais s’est tournée vers le longue piste après les Olympiques de Pyeongchang en 2018. «J’ai vraiment débloqué cette année principalement au 3000m, a-t-elle affirmé. Je ne le maîtrise pas encore parfaitement, mais mon plan est extrêmement clair tout comme mes objectifs. C’est pourquoi c’est aussi motivant de continuer.»

