Antony Auclair reste à Houston

Autant Antony Auclair que les Texans de Houston avaient mentionné ouvertement leur désir de poursuivre leur association. C’est chose faite, maintenant que l’ailier rapproché s’est entendu avec l’équipe pour une autre année de contrat.

Le Beauceron allait devenir libre comme l’air mercredi à 16 h, mais il a préféré demeurer à Houston, il a disputé la dernière saison. Selon le journaliste Tom Pelissero, informateur à NFL Network, le contrat garantirait à Auclair la somme de 1,6 million et pourrait même lui permettre d’empocher jusqu’à 2,2 millions.

«On est vraiment content de l’entente, qui plait aux deux partis. Antony a connu une super belle saison. Il a gagné la confiance de ses entraîneurs, ses coéquipiers et des gens de l’organisation. C’est un contrat qui sécurise Antony», s’est réjoui son agent, Sasha Ghavami.

De la parole aux actes

Lors du récent Combine de la NFL à Indianapolis, le directeur général des Texans, Nick Caserio, avait tenu des propos flatteurs à l’endroit de l’ancien joueur du Rouge et Or, lors d’une entrevue avec le Journal.

Il avait affirmé qu’il souhaitait le retour du Québécois, qui personnifiait parfaitement la mentalité que les Texans souhaitent implanter sur le terrain et dans le vestiaire.

«Le succès qu’a connu Antony rapporte», a renchéri son agent. Il a joué un bon pourcentage de jeux à l’attaque et le fait de retourner à Houston était l’option qui nous intéressait le plus.»

En effet, Auclair, qui excelle au bloc autant en situation de passe que de course, a pris part à 32% des jeux offensifs des siens la saison dernière, une marque personnelle. Il a été en uniforme dans 16 des 17 rencontres des siens et a inscrit son premier touché chez les professionnels.

Duvernay-Tardif en attente

Dans le cas du garde Laurent Duvernay-Tardif, tout indique qu’il deviendra joueur autonome.

Il a écoulé la deuxième portion de la dernière campagne avec les Jets de New York, mais ceux-ci viendraient de s’entendre avec le garde Laken Tomlinson. À trois ans pour plus de 40 millions, il est clair qu’il a été embauché comme partant, à l’opposé du jeune et prometteur Alijah Vera-Tucker.

Duvernay-Tardif se retrouve maintenant devant trois options. Soit il s’entend quand même avec les Jets pour apporter de la profondeur, soit il accepte une offre ailleurs pour voir plus de terrain ou soit il se tourne vers son avenir en médecine.

«Je ne suis pas inquiet pour lui. Pour l’instant, on n’écarte aucune option. Nous en sommes toujours dans le processus de cueillette d’informations. Il y a encore de bons gardes disponibles et on va réfléchir selon ce qui va se présenter», a expliqué Ghavami.

Même si plusieurs gros contrats sont présentement octroyés, le clan Duvernay-Tardif entend se montrer patient.

«Les gens pensent que tout se règle dans les premières journées du marché des joueurs autonomes, mais la patience est de mise. À ce stade de sa carrière, Laurent peut se permettre cette approche.

Les Jaguars font pleuvoir les dollars

L’ouverture du marché des joueurs autonomes a beau être prévue officiellement à 16 h mercredi, mais la fenêtre légale de négociations est ouverte et les Jaguars de Jacksonville s’annoncent déjà comme les rois de la dépense.

À compter de lundi à midi, les équipes avaient le loisir de s’entendre sur les paramètres de contrats avec les joueurs disponibles. Les ententes deviendront officielles demain à 16 h.

Dès la première journée des emplettes, les Jaguars ont mis sous contrat quatre joueurs. Ils ont d’abord embauché le garde étoile Brandon Scherff, qui a évolué pendant sept saisons à Washington. Pour le moment, les termes du contrat n’ont pas été dévoilés, mais il est facile de présumer qu’il s’agira d’un pacte monstrueux.

Les Jaguars ont aussi investi massivement pour aider leur jeune quart-arrière Trevor Lawrence en optant pour le receveur Christian Kirk, à raison de quatre ans pour 72 millions en plus de l’ailier rapproché Evan Engram, qui n’a pourtant pas répondu aux attentes avec les Giants.

Pour Kirk, c’est un montant gigantesque, compte tenu que Kirk n’a jamais dominé à ce jour avec les Cardinals. Il n’a toutefois que 25 ans.

L’équipe a aussi obtenu des renforts défensifs avec le secondeur Foyesade Oluokun (3 ans, 46,5 millions) et le plaqueur Folorunso Fatukasi (3 ans, 30 millions). Oluokun a mené la NFL la saison dernière avec 192 plaqués, pour les Falcons.

La ligne des Bengals

Tel qu’attendu, les Bengals n’ont pas mis de temps à frapper pour améliorer leur ligne offensive, grande lacune de l’équipe. Ils ont opté pour le garde des Buccaneers Alex Cappa (4 ans, 40 millions), une somme raisonnable dans le marché actuel. Ils ont aussi embauché le centre des Patriots Ted Karras (3 ans, 18 millions), un joueur qui amènera leadership et présence physique.

Les Bills sont une autre équipe qui a effectué des changements sur leur ligne à l’attaque avec l’arrivée du garde Rodger Saffold, auparavant avec les Titans.

Autre chance pur Trubisky

Ailleurs dans la ligue, les Steelers, dans leur quête de dénicher un quart-arrière en remplacement de Ben Roethlisberger, se sont tournés vers Mitchell Trubisky.

Ce dernier a été le réserviste de Josh Allen à Buffalo la saison dernière, après quatre saisons ponctuées de hauts et de bas à Chicago.

Pour démontrer à quel point les équipes de la NFL n’évaluent pas favorablement l’actuelle cuvée de quarts-arrière au repêchage, Trubisky était perçu comme un paria il y a un an tandis qu’il s’annonce comme le partant à Pittsburgh la saison prochaine.

Grosses prises défensives

Le plus gros coup défensif revient aux Chargers, qui ont mis la main sur le demi de coin JC Jackson. L’ancien des Patriots a réussi 25 interceptions en quatre ans et son contrat de cinq ans pouvant lui rapporter 82,5 millions semble justifié pour un excellent joueur de 25 ans, dans une division où les quarts-arrières font la loi.

Quant aux Eagles, ils ont jeté leur dévolu sur Haason Reddick (3 ans, 45 millions), qui a réussi 23,5 sacs du quart lors des deux dernières saisons.

