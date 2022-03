Auston Matthews suspendu pour deux matchs

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a payé cher son geste commis à l’endroit du défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin durant la Classique Héritage disputée dimanche à Hamilton.

Le joueur-vedette a ainsi été suspendu deux matchs par la Ligue nationale de hockey (LNH), qui a analysé plus attentivement lundi son double-échec asséné au cou du Suédois en troisième période de la défaite de 5 à 2 des Leafs au Tim Hortons Field. Avec environ cinq minutes à écouler, les deux hommes ont eu maille à partir devant le filet des Sabres et après avoir échangé quelques mots, Matthews a frappé sa victime qui a tenté de répliquer avec un coup de poing.

Auston Matthews and Rasmus Dahlin don’t like eachother👀



pic.twitter.com/fSXhBdrs8E — Everything Hockey (@EHClothing) March 13, 2022

Chacun des deux patineurs a écopé d’une pénalité mineure à la suite de la séquence. Auteur d’un 45e but en 2021-2022 plus tôt dans le match, le joueur américain n’avait jamais été suspendu dans la LNH. Il était aussi la saison dernière l’un des finalistes à l’obtention du trophée Lady-Byng, remis au joueur le plus gentilhomme du circuit.

Le numéro 34 manquera les duels de mardi contre les Stars de Dallas et de jeudi face aux Hurricanes de la Caroline. Il sera admissible à un retour au jeu samedi quand les siens visiteront les Predators de Nashville.