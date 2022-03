Banc d’essai: Les barres tendres avec des fruits séchés

Elles se glissent parfaitement dans la boîte à lunch et fournissent une belle dose d’énergie rapidement. Les barres tendres aux fruits sont bien appréciées des enfants. Une vague de nouveautés, souvent sans arachides, a fait son apparition sur nos étals. Cap sur les meilleurs choix

Notre analyse

En tout, 34 choix de barres tendres avec des fruits séchés ont fait l’objet de notre analyse.

Chaque portion de 24 à 35 g (1 barre) apporte :

Entre 90 et 170 calories

Entre 1,5 et 9 g de lipides, dont entre 0,2 et 2,5 g de gras saturés

Entre 4 et 14 g de sucres

Entre 1 et 6 g de protéines

Entre 0 et 100 mg de sodium

Entre 1 et 7 g de fibres

Les meilleurs choix

Parmi les meilleurs choix, on retrouve trois variétés qui sont toutes d’excellentes sources de fibres alimentaires.

Photo courtoisie

De la même marque, les barres tendres, fruits et noix, chocolat noir et cerises PC, Menu Bleu ont un format plus gros (33 g), mais restent avec une teneur raisonnable en sucres (5 g) tout en fournissant 3 g de protéines et 6 g de fibres. Elles contiennent plusieurs grains entiers et sont dépourvues d’arômes et de colorants artificiels.

Photo Bruno Petrozza

Les barres tendres mélange de petits fruits de PC Menu Bleu. Ce sont les barres qui fournissent le moins de sucres et le plus de fibres parmi tous les produits analysés. Une portion de 26 g (1 barre) fournit 4 g de sucres, 2 g de protéines et 7 g de fibres. De plus, les barres sont fabriquées dans un établissement exempt d’arachides et sont faites d’un mélange de 11 grains entiers incluant de l’avoine, du seigle, du triticale, de l’orge, du blé, du quinoa et du sarrasin. Il s’agit donc d’un excellent choix.

Photo courtoisie

Les barres tendres banane et brisures de chocolat + légumes de Val Nature Boîte à lunch sont également peu sucrées et riches en fibres. Chaque barre de 26 g apporte 4 g de sucres, 2 g de protéines et 6 g de fibres. Les barres contiennent aussi 10 g de grains entiers chacune et sont sans arachides.

D’autres bonnes options

Photo courtoisie

Les barres granola canneberges, chocolat blanc et framboises de Sélection. Parmi tous les produits analysés, ce sont les barres qui contiennent le moins de protéines et de fibres. Une barre de 26 g apporte 8 g de sucres, 1 g de protéines et 1 g de fibres. Le glucose est également le premier ingrédient sur la liste. Cependant, elles contiennent aussi des flocons d’avoine à grains entiers et sont sans arachides.

Photo courtoisie

Les barres à l’avoine super tendre sans cuisson Go Pure aux petits fruits de Leclerc représentent aussi un bon choix. Une barre de 32 g apporte 7 g de sucres, 2 g de protéines, 3 g de fibres et 15 g de grains entiers. Les barres sont également fabriquées dans une usine sans arachides.

Photo courtoisie

Les barres tendres aux graines et baies rouges de Naturalia Irrésistibles contiennent davantage de protéines (4 g) que la plupart des produits analysés. Une barre de 30 g contient 7 g de sucres et 3 g de fibres. Chaque barre fournit également 5 g de grains entiers. Cependant, les sucres sont le premier ingrédient sur la liste avant les flocons d’avoine entière ce qui lui fait perdre de précieux points.

Photo Bruno Petrozza

Les barres granola aux baies mélangées ainsi que celles aux fraises de Made Good affichent une teneur en sucres raisonnable (6 g).

Photo Bruno Petrozza

Chaque barre de 24 g fournit 2 g de protéines et 2 g de fibres, on aurait préféré plus. Elles sont sans noix et leur liste d’ingrédients est simple.

Les moins bons choix

Photo Bruno Petrozza

Les barres tendres Vital chocolat et bananes de Leclerc apportent peu de sucres (5 g), 2 g de protéines et 3 g de fibres par portions de 28 g (1 barre). Les flocons d’avoine entière figurent en tête de liste des ingrédients, chaque barre apportant 8 g de grains entiers. De plus, les barres sont fabriquées dans une usine sans arachides.

Photo courtoisie

Les barres tendres Chewy croustade aux pommes de Quaker. Malgré la teneur en sucres raisonnable (6 g), ces barres sont pauvres en protéines (1 g). De plus, la liste d’ingrédients est longue et contient du shortening (huile de canola, de palme et de palmiste).

Photo Bruno Petrozza

Les barres tendres au maïs soufflé, framboises et yogourt de PC. Bien que les valeurs nutritives soient enviables (7 g de sucres, 2 g de protéines et 4 g de fibres), la liste d’ingrédients est longue et contient de l’huile de palme. De plus, le sucre est le premier ingrédient sur la liste.

Photo Bruno Petrozza

Les barres tendres, fruits mélangés Mieux-être sans gluten sont, avec 14 g, les plus riches en sucres du banc d’essai. Les sucres figurent en tête de liste des ingrédients. Ce sont aussi les barres les plus riches en gras (9 g) qui s’explique par la présence de plusieurs noix. Dommage qu’elles soient si sucrées, car elles affichent de bons choix d’ingrédients.

Barres tendres, un bon choix de collation ?

Les collations sont importantes pour combler les besoins des enfants en croissance. À cet effet, les barres tendres sont des options intéressantes, car elles sont faciles à transporter et peuvent être consommées sur le pouce. Les barres certifiées sans arachides sont permises dans toutes les écoles. Les meilleurs choix contiendront peu de sucres (7 g et moins) et seront constitués de grains entiers. On évitera également les enrobages de yogourt (lesquels sont composés de sucre et d’huile de palmiste/de palme modifiée) et les barres qui contiennent des arômes et colorants artificiels.

▶ Découvrez ma barre petit déjeuner aux fruits : www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils/barre-gruau-fruits-et-beurre-darachide