CHSLD: toujours aucun plan d’action de Québec, déplore la FIQP

Afin de rendre le travail dans les centres de soins longue durée (CHSLD) que ce soit au public ou au privé plus attirant, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQP) a demandé à Québec lundi la mise en place d’un plan d’action rapide.

Plusieurs semaines après la publication des rapports de la Protectrice du citoyen et de la Commissaire à la santé et au bien-être, la FIQP est sans équivoque : les conditions de travail des employés en CHLSD doivent être modifiées afin d’attirer la main-d’œuvre. L’implantation de ratios sécuritaires entre professionnels et patients et la valorisation du personnel soignant sont des mesures qui pourraient permettre de freiner le recours au personnel d’agence de placement, a indiqué par voie de communiqué Sonia Mancier, présidente de la FIQP.

Selon Mme Mancier, tous les patients en hébergement devraient bénéficier de soins de qualité égale, que ce soit dans le secteur public, privé conventionné ou privé. Ainsi, la FIQP demande l’adoption d’une loi sur les ratios sécuritaires afin de pallier les inégalités entre les secteurs.

«La Protectrice du citoyen et la Commissaire à la santé et au bien-être, de même que les syndicats et les associations des établissements privés et privés conventionnés réclament pourtant des actions immédiates pour assurer la qualité des soins aux personnes aînées», a mentionné Sonia Mancier qui ne comprend pas pourquoi le gouvernement provincial tarde à implanter ces mesures.

Rappelons que la pandémie qui fait rage depuis deux ans maintenant a montré de nombreuses lacunes dans les centres d’hébergement où la première vague a été particulièrement fatale en raison de la clientèle à risque vivant dans ces endroits.

