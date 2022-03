Cinq ans du fiasco sur l’A13: «on pardonne, mais on n’oublie pas»

Cinq ans après le fiasco de l’autoroute 13, les automobilistes qui sont restés coincés de longues heures en raison d’une tempête de neige gardent un souvenir indélébile de cette nuit cauchemardesque.

«On panique un peu parce que pas de chauffage, pas de chaleur, l’auto qui ne fonctionne plus, problème électrique tout simplement. On essayait de trouver des câbles, on était vraiment en mode solution pour essayer de se réchauffer», se souvient Annick Blain, une des automobilistes qui ont été bloqués sur l’autoroute 13.

Le 14 mars 2017, une tempête de neige qui a commencé en milieu d'après-midi s’est intensifiée au cours de la soirée.

Un premier camion s'est enlisé sur l'autoroute 13 à Montréal et rapidement, la situation s’est détériorée. Pendant des heures et des heures, un important tronçon de l’autoroute 13 s’est transformé en immense stationnement.

Sylvain Denis/AGENCE QMI

Les automobilistes coincés cherchaient par tous les moyens à rejoindre les secours.

«Je me souviens de l’autre côté de l’autoroute 13, il n’y avait pas de véhicules, ou à peine, qui circulaient et on allait sur le bord faire des signaux aux gens, comme des SOS», raconte Mme Blain.

Le premier ministre de l’époque, Philippe Couillard, avait présenté ses excuses aux automobilistes alors que les appels à la démission de son ministre des Transports, Laurent Lessard, se multipliaient.

Dans son rapport, publié en mai 2017, l'enquêteur nommé par le gouvernement pour faire la lumière sur les événements, M. Florent Gagné, souligne que c'est tout un système qui l'a lamentablement échappé.

Le cafouillage a aussi soulevé des questions quant au double emploi, entre autres à la direction de la Sûreté du Québec, après des révélations concernant un officier du corps policier qui était en poste lorsque le tout s'est produit.

Sylvain Denis/AGENCE QMI

Un camionneur qui était lui aussi resté coincé sur l’autoroute 13 avait également été arrêté et accusé parce qu’il avait refusé de se faire remorquer. Il a finalement été acquitté en juillet 2019.

Une chose est sûre, ceux qui ont été pris de longues heures dans la neige n’oublieront pas de sitôt cet événement.

«C’est sûr qu’il y a des gens qui n’ont pas fait le travail nécessairement. Est-ce que j’en veux encore? Non. Est-ce que j’y pense encore? Oui. On pardonne, mais on n’oublie pas», déclare Annick Blain.

- D'après les informations d'Andy St-André