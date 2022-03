Des artistes concernés

Il y a plusieurs raisons de suivre le travail d’artistes ukrainiens sur Instagram en ce moment. On le fait par solidarité et devoir de ne jamais réduire ce pays au conflit qui l’assiège actuellement et pour le bonheur de voir des touches de beauté percer à travers la laideur de la guerre. Envie de faire plus ? Plusieurs de ces artistes proposent des liens de dons et d’achats d’œuvres dont les profits iront aux Ukrainiens à la suite de leurs publications.

Julie Poly

Photo courtoisie, Instagram @julie_poly

La photographe de mode basée à Kyïv propose à ses 33 400 abonnés des images d’une grande douceur aux touches de couleurs vives donnant tantôt envie de sourire, tantôt de rire jaune. Elle joue tour à tour entre douceur et provocation, visages et parcelles du corps, érotisme et portraits empreints de sensibilité.

Sa publication du 26 février présentant un couple tenant une colombe est suivie d’un long texte rendant hommage à son pays en guerre.

Consultez @julie_poly

Marta Syrko

Photo courtoisie, Instagram @martasyrko

Cette photographe ayant étudié l’histoire de l’art est suivie par 104 000 abonnés sur Instagram. Ses œuvres impressionnent parce qu’elles ont souvent l’air de tableaux peints et parce qu’elles nous transportent dans des mondes oniriques et vaporeux.

Depuis le 24 février, ses photos expriment la guerre faisant rage dans son pays. Ses dernières photographies sont superbes, mais déchirantes, notamment celle d’une femme enceinte vêtue d’un drap jaune sur fond bleu ; un hommage à l’attaque de l’hôpital de Marioupol.

Consultez @martasyrko

Lena Pogrebnaya

Photo courtoisie, Instagram @lena.pogrebnaya

Cette architecte et photographe originaire d’Odessa aux 13 300 abonnés sur Instagram a en poche des études en architecture. Elle s’inspire justement de l’architecture brutaliste des années 50 et 70 pour créer ses œuvres photographiques. Ses dernières publications se font jaune et bleu en l’honneur de son pays sous attaque. Sa vidéo publiée le 2 mars dernier n’a malheureusement rien d’artistique : elle montre les atrocités que vit son peuple.

« Je n’ai plus de mots... C’est mon pays et mon cœur est brisé », écrit-elle.

Consultez @lena.pogrebnaya

Taras Bychko

Photo courtoisie, Instagram @tas0ma

Quelque 24 800 personnes suivent ce jeune et talentueux artiste né à Lviv.

Son univers, qui s’inspire du documentaire et de la photographie de rue, est composé de plusieurs œuvres en noir et blanc aux personnages souvent masqués et de séries photographiques abordant des thèmes précis.

Les plus récents : la liberté et la lumière.

Consultez @tas0ma

Lada Solovyova

Photo courtoisie, Instagram @artistkasolovyova

Cette jeune danseuse et photographe de 21 ans a rempli son compte Instagram de photographies aux touches fluorescentes mettant en scène des corps féminins costumés et sans visage, des objets du quotidien transformés en œuvre d’art et des gros plans d’objets ou de détails corporels rendant le tout poétique. Elle a l’œil pour les petites beautés quotidiennes du monde et des choses. Ses dernières photographies toutefois sont surmontées de phrases crève-cœur en rapport avec la guerre qui fait rage dans son pays comme « Je ne veux pas quitter l’Ukraine, mais... » et « On ne nous a laissé aucun choix ».

Consultez @artistkasolovyova

Polina Polikarpova

Photo courtoisie, Instagram @polinaxpolikarpova

Cette directrice artistique, photographe et styliste formée à l’Académie de design de Kharkiv propose une suite de portraits aux styles singuliers et disparates mettant souvent en scène des femmes qui semblent fortes, libres et affranchies.

Ses compositions sont artistiques à souhait, parfois romantiques et souvent excentriques, presque toujours plantées dans le réel. Sa plus récente photo portant la mention « Ma dernière photo de l’Ukraine » montre son reflet dans la vitre poussiéreuse d’une voiture sur laquelle a été tracé, avec un doigt, un dessin.

Consultez @polinaxpolikarpova