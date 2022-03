Des souvenirs à chérir

Cette année, alors que des milliers d’élèves n’ont pas pu le faire en 2020 et 2021, les finissants du secondaire pourront célébrer leur bal en bonne et due forme.

Je suis tellement contente pour les finissants de cette année ! Je me souviens qu’à l’époque, mes amies et moi anticipions cette soirée avec fébrilité, sachant qu’elle marquerait notre passage vers une vie de grande personne.

Nous avions hâte de prendre part à ce rite de passage et cela nous motivait à persévérer à l’école. L’attente de cet événement a contribué positivement à ma dernière année au secondaire.

Le bal des finissants est un moment charnière pour les adultes de demain.

L’importance des petites choses

Oui, je me souviens de la robe style 1950 en velours bleu et noir que je portais ce soir-là.

Oui, je me rappelle mon beau maquillage.

Oui, je me souviens que Le Journal était venu prendre des photos de nous pour un article et que je m’étais vue dans ses pages quelques jours plus tard. Mais avec les années, je me rends compte que ce qui m’a marquée le plus, c’est de voir la fierté dans les yeux de mes parents.

Parce que dans ce genre de moment, j’ai pour mon dire que souvent, le plus important est dans les petites choses. Celles qui ont le pouvoir de s’ancrer dans notre esprit pour la vie, sans même qu’on s’en aperçoive sur le coup.

Je parle de ces rires partagés entre deux bouchées pendant la soirée, des discussions sur notre avenir, du bonheur que l’on ressentait en se faisant des accolades. Ces moments qui peuvent sembler anodins ont rendu cette soirée significative pour moi.

Le jour de mon bal, je me suis sentie grande et forte. Et je suis heureuse de savoir que cette année, les finissants du secondaire auront la chance de se forger autant de souvenirs impérissables.