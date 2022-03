«Discussion avec mes parents» dépasse les frontières

Les deux premières saisons de la série Discussions avec mes parents pourront bientôt être visionnées au-delà des frontières canadiennes.

Proposée sur TV5 Monde Plus, la plateforme de vidéo sur demande de TV5, la série de François Morency sera entre autres disponible en Afrique du Sud, au Japon, au Liban et au Mexique, dès le printemps, a annoncé lundi le producteur Guillaume Lespérance.

Elle sera, à compter du mois de mai, disponible dans 117 territoires de l’Afrique, de l’Asie, du Moyen-Orient ainsi que de l’Amérique du Sud.

Produite par la boîte A Média, Discussions avec mes parents met en vedette Vincent Bilodeau, Caroline Bouchard, Marie-Ginette Guay, Blaise Tardif et François Morency, qui y interprète son propre rôle et qui signe les textes en collaboration avec Pierre Prince, Benoit Pelletier et Caroline Allard.

Inspirée du succès en librairie homonyme paru aux Éditions de l’Homme, et vendu à plus de 35 000 exemplaires, la série est réalisée par Pascal L’Heureux.

Au Québec, la quatrième saison, diffusée l’automne dernier, a atteint des cotes d’écoute record de 1,4 million de téléspectateurs.

La 5e saison sera quant à elle présentée l’automne prochain sur ICI TÉLÉ.