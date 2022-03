François Poulin distribue les petits miracles

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, où il travaille après avoir répondu à l’appel du premier ministre François Legault, François Poulin, chasseur depuis 36 ans au Château Frontenac, distribue les petits miracles autour de lui pour les malades.

En ces temps difficiles, avec le virus dont on espère être débarrassés et la guerre en Ukraine, on a besoin de personnes qui ont, comme François Poulin, le cœur sur la main.

Il faut avoir la malchance d’être hospitalisé pour constater à quel point les hôpitaux s’avèrent un véritable département des petits miracles. Les employés y sont dévoués et aux petits soins pour les patients, même s’ils sont débordés et qu’ils ont été mis à rude épreuve depuis le début de la pandémie. Leur travail est phénoménal !

Lorsqu’on est ainsi dans un état second, vulnérable et en peine, le moindre geste humain – une parole, un sourire – marque une énorme différence.

Et ça tombe bien parce que c’est précisément la spécialité de François Poulin, comme j’ai pu l’observer de mon lit, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Distribuant les petites attentions autour de lui, il était comme un poisson dans l’eau.

Tout un choc

Lorsqu’il s’est retrouvé sans travail ni assurance collective, lors de la deuxième vague où la vie s’est arrêtée, en 2020, François Poulin a subi tout un choc. Après autant d’années employé par le Château, où il travaille depuis ses 18 ans, il n’aurait jamais cru une telle situation possible.

Dans la même période, le premier ministre François Legault a lancé un appel à apporter sa contribution à la population. M. Poulin y a répondu : il a été sélectionné pour devenir aide technique en soins de santé (ATSS).

Affecté dans divers départements, et avant d’aboutir à l’Enfant-Jésus, M. Poulin a effectué un passage en zone COVID avant sa fermeture. Les gens y étaient évidemment très isolés.

« Je n’avais pas beaucoup de formation, mais j’ai eu un gros coup de cœur, cette espèce de sentiment de servir et d’être utile, raconte celui qui est également animateur de pastorale. Quand on est malade, et vulnérable, il y a comme une ouverture du niveau du cœur, il se passe quelque chose, et moi je rentre dans ces zones-là [...]. »

Il a pu mettre à profit son expérience auprès de la clientèle du Château Frontenac, où, comme chasseur, il s’avère un professionnel de l’accueil et du service.

« J’ai une autre approche. Souvent, je me trompe et j’appelle les patients mes clients, dit-il. Je m’efforce aussi d’apprendre leurs noms. »

Souvenirs impérissables

Plusieurs personnes resteront dans sa mémoire pour toujours. Il pense à Richard, un aîné victime d’un accident cardiovasculaire avec qui il a beaucoup parlé et même pleuré.

Ou à un autre qu’il a convaincu de parler à son fils et qui est décédé peu de temps après. « Ce sont des moments riches d’humanité », souligne-t-il avec émotion. Tombé amoureux du milieu hospitalier, François Poulin demeure employé par le Château Frontenac. « C’est mon château, et j’y ressens le même sentiment de fierté », dit celui qui nourrit une grande admiration pour les travailleurs du milieu de la santé. Figurant parmi les plus anciens du Château, M. Poulin bénéficie de bonnes conditions, il dirige des équipes et il est toujours aussi passionné. Il anticipe le moment où il devra quitter le milieu hospitalier, sans quoi il y laissera lui-même sa santé à force de combiner les deux emplois. « À chaque soir, je sors de l’hôpital le cœur plein, confie-t-il. Ç’aura été ma façon de contribuer à la situation qu’on vivait. »