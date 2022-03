Gala d’EOTTM du 26 mars: les détails dévoilés

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a divulgué lundi l’entièreté de sa carte de boxe prévue le 26 mars, à 16 h, au Cabaret du Casino de Montréal, où le pugiliste français Christian Mbilli se battra contre Nadjib Mohammedi pour le titre WBC Continental des Amériques.

Le public qui se déplacera pour ce gala aura l’occasion de voir à l’œuvre quelques-uns des meilleurs espoirs de l’organisation, soit Artem Oganesyan, Mary Spencer, Alexandre Gaumont, Leila Beaudoin ainsi que Christopher Guerrero. Le premier du groupe affrontera le Hollandais Stephen Danyo (20-4-3, 7 K.-O.) dans un duel prévu pour 10 rounds pour le titre NABF des poids super-mi-moyens. Oganesyan (12-0-0, 10 K.-O.) aura devant lui un adversaire ayant offert une solide opposition face à Sadriddin Akhmedov et à Custio Clayton.

Pour sa part, Spencer (3-0-0, 2 K.-O.) disputera son premier combat depuis son arrivée chez EOTTM en se mesurant à la Mexicaine Beatriz Aguilar (7-6-1, 1 K.-O.), qui n’a jamais subi de K.-O. chez les professionnelles.

«Nous avons commencé l'année 2022 en force avec notre série 10e anniversaire lors de laquelle on a concrétisé notre désir de relever d'un cran l'adversité à laquelle fait face nos boxeurs, non seulement pour respecter la courbe de progression qu'on envisage pour eux et les apprentissages qui en découleront, mais également pour donner un bon spectacle avec des combats équilibrés et enlevants aux amateurs de boxe. Le ton est maintenant donné pour ce nouveau chapitre qu'entreprend l'équipe», a commenté par voie de communiqué le président d'EOTTM, Camille Estephan.

Autres duels

De son côté, Gaumont (3-0-0, 2 K.-O.) en sera à son quatrième duel professionnel quand il se frottera à Edgar Romero Mora (11-12-3, 8 K.-O.). Puis, Beaudoin (4-0-0, 1 K.-O.) tentera de vaincre Estefania Gonzalez Franco (2-4-0, 0 K.-O.), qui a remporté ses deux derniers combats. Guerrero (2-0-0, 1 K.-O.) affrontera quant à lui le Mexicain Marco Chino Villa (3-5-0, 0 K.-O.) tandis que l'Ontarien d'origine jamaïcaine Joshua Frazer (2-0-0, 2 K.-O.), tentera assurément d’obtenir un troisième K.-O. en autant de combats en croisant le fer avec Luis Granados Gonzalez (4-8-1, 2 K.-O.).