Guerre en Ukraine: elle veut ramener sa fille au Québec

Une Québécoise d'origine ukrainienne s'est envolée pour la Slovaquie pour aller rejoindre sa fille, qui a réussi à quitter son pays en guerre.

«On est partis de toute urgence, j'ai pris un congé sans solde de mon travail, on est partis en catastrophe», a mentionné Martin Cloutier.

La fille de la conjointe de M. Cloutier, âgée de seulement 11 ans, vit chez ses grands-parents.

«On est partis de Montréal, via Paris, pour Budapest; on a loué une voiture, on a conduit quelques centaines de kilomètres jusqu'à la frontière slovaque où on a récupéré la fille de mon épouse», a-t-il dit.

L’enfant a quitté la ville de Poltava, située dans l’est de l’Ukraine, avec sa grand-maman. Elles ont parcouru plus de 1700 kilomètres en voiture sous le bruit des détonations, avec la crainte de mourir.

«Évidemment, on était très heureux et émotifs de retrouver Diana», a raconté M. Cloutier.

La famille est enfin réunie. La grand-maman va retourner près des siens, tandis que le couple et la petite Diana ont pris la direction de l'Allemagne pour aller s’installer chez un ami, en attendant de recevoir le visa de leur fille pour rentrer au Canada.

«Ils parlent d'un formulaire simplifié, mais il faut qu'ils le rendent disponible. Est-ce qu'ils vont vraiment faire en sorte de faire du traitement urgent? Chaque jour qui passe, c'est critique», a expliqué le père de famille.

