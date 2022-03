La députée péquiste Méganne Perry Mélançon sera de la prochaine campagne électorale

La députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a annoncé lundi dans sa circonscription de Gaspé qu’elle sera candidate aux prochaines élections.

L’absence de son chef, Paul St-Pierre Plamondon, lors de l’annonce dans un hôtel de Gaspé, n’est pas passée inaperçue et Mme Perry Mélançon a été questionnée à ce sujet.

«On aurait pu souhaiter que le chef soit là. Ça a été décidé autrement car il a beaucoup de terrain à faire au Québec où il cherche de belles candidatures, a expliqué la députée. Des candidats seront annoncés dans les prochaines semaines et la partielle dans Marie-Victorin garde les gens occupés, dont le chef.»

Son annonce a été faite en présence de son équipe, de ses proches et de militants du Parti québécois.

Méganne Perry Mélançon est la première membre du caucus péquiste à confirmer son intention de briguer à nouveau son poste lors des prochaines élections. Elle a indiqué qu’elle n’était pas déçue de ne pas avoir procédé avec son chef à ses côtés. «C’était discuté, mais ce n’est pas le scénario retenu. C’est une décision à l’interne. Je n’ai pas de déception.»

Durant son premier mandat, la députée de 31 ans a misé sur son combat contre les hydrocarbures et sur le projet de loi de son parti pour en interdire l’exploration et l’exploitation, sur la question du manque de logements et de places en garderie, ainsi que sur un meilleur appui financier aux aînés.

Pour tenter de se faire réélire le 3 octobre prochain, la députée fera campagne sur le développement régional et la décentralisation des pouvoirs.